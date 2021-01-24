На 23.01.2020 г. 19:00 ч. работы онлайн-платформы enpf-otbasy.kz, заявки на получение единовременных пенсионных выплат подали
свыше 11 000 казахстанцев.
Все заявки принимаются онлайн и необходимости посещать отделение Банка нет.
Среди казахстанцев особой популярностью остаются цели:
🔸на погашение ипотечного займа;
🔸полный выкуп жилья;
🔸уступка пенсионных накоплений близким родственникам;
🔸оформление ипотечного займа в Отбасы Банке на выгодных условиях.
К слову, как показывает практика, наиболее выгодным вложением является оформление ипотечного займа, нежели погашение кредита.
Напоминаем, что при работе с онлайн-платформой по снятию единовременных пенсионных выплат, вам необходимо установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz.
Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.