На 23.01.2020 г. 19:00 ч. работы онлайн-платформы enpf-otbasy.kz, заявки на получение единовременных пенсионных выплат подали

свыше 11 000 казахстанцев.

Все заявки принимаются онлайн и необходимости посещать отделение Банка нет.

Среди казахстанцев особой популярностью остаются цели:

🔸на погашение ипотечного займа;

🔸полный выкуп жилья;

🔸уступка пенсионных накоплений близким родственникам;

🔸оформление ипотечного займа в Отбасы Банке на выгодных условиях.

К слову, как показывает практика, наиболее выгодным вложением является оформление ипотечного займа, нежели погашение кредита.

Напоминаем, что при работе с онлайн-платформой по снятию единовременных пенсионных выплат, вам необходимо установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz.

Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.