Летние и школьные лагеря заработают в Шымкенте

По данным городского управления образования, в этом году запланированы мероприятия по эффективному проведению летнего отдыха более 186 тысяч школьников.

На организацию отдыха детей в загородных лагерях из местного бюджета предусмотрено 300 млн тенге. Кроме того, при Дворце школьников предусмотрены летние лагеря стоимостью 15 тысяч тенге на одного ребенка на полтора месяца.

Бабушка 11 внуков, знает как с пользой организовать для детей летний отдых. Калдыкыз Шалгынбаева собирается забрать младших внуков в аул.

«У нас им будет хорошо. Будут купаться, играть, выспятся и будут есть экологически чистые продукты, наберутся сил. Также они будут помогать мне в хозяйстве и в огороде».

Детей, которые остаются на лето в городе, приглашают во Дворец школьников. С первого июня там откроется летний лагерь «Балдаурен».

«15 тыс. тенге 3-х разовое питание, кружки, бассейн, флешмоб. Кроме того, в загородном лагере Аксу в течение 2 месяцев с 6 июня бесплатно отдохнут 1200 детей. Дети из малообеспеченных семей», — говорит Бакытжан Мустафаев, директор Дворца школьников г. Шымкента

По данным городского управления образования, в этом году планируется провести летний отдых более 186 тысяч школьников.

«На отдых в загородных лагерях предусмотрено 300 млн-ов тенге. В них отдохнут свыше 7 тысяч малообеспеченных детей из школ, 147 детей детских домов и 260 детей школы Дарын. Кроме того, за счет родителей будут отдыхать 27 тысяч 655 детей», — рассказал Рыскельды Алиш, вр. и.о. руководителя управления образования города Шымкента

В 130 школах планируют открыть кружки и спортивные секции. Спонсоры-предприниматели поддержат 26 тысяч детей. В 17 дворовых клубах будут открыты бесплатные кружки. А в рамках программы «Рухани жаңғыру» планируется проведение экскурсий по историко-культурным местам области.