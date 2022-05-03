«Маленькие трагедии» в Шымкенте

В русском драматическом театре Шымкента отгремела премьера. Постановку Александра Пушкина «Маленькие трагедии» поставил режиссер из Москвы Алексей Шемес.

Цикл «Маленькие трагедии» Пушкина, написанный в 1830 году, включает в себя четыре небольшие пьесы: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». В первых трёх пьесах Пушкин рассуждает о человеческих страстях и пороках. «Пир во время чумы» показывает картину всенародного бедствия, передает OTYRAR.

На часах без десяти семь. Шымкентцы в спешке собираются на пьесу Пушкина «Маленькие трагедии». Пушкинский цикл из четырёх пьес объединен общим мотивом изображения греховной страсти, которая разъедает основу человеческой души. Кто-то на спектакль пришел со второй половинкой, кто-то с ребенком. Люди старой закалки пришли вспомнить былое.

«Я приехала сегодня с подругами, мы стали заядлыми театралами благодарю нашему русскому драматическому театру. Мы не пропускаем ни одной премьеры. «Маленькие трагедии» Пушкина сейчас очень значимы, очень хочется посмотреть и окунуться в свою молодость, когда мы изучали это в школе»,- говорит жительница Шымкента.

«Мы решили в старину окунуться немного, а то всегда современные спектакли, хотим посмотреть такое произведение. Ну наверное сегодняшний свой образ, я специально подобрала по теме»,— рассказала жительница города.

Драматический цикл «Маленькие трагедии» классика русской литературы состоит из четырех произведений – «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Каменный гость» и «Скупой рыцарь». В постановке задействована вся театральная труппа. Актеры передают образы главных героев, которые живут своими страстями, приводящими их и близких им людей к гибели.

Свет приглушается и на сцене показывается пьеса «Моцарт и Сальери». Это произведение о двух композиторах, которые по-разному подходили к созданию музыки. Сальери создает музыку и достигает успеха через упорный труд, а Моцарт возлагает надежду только на вдохновение.

Моцарт – талантливый композитор, не осознающий своей гениальности. В финале пьесы он погибает от рук Сальери, который завидует таланту. Моцарта сыграл – талантливый актер Максим Бутаков. Он говорит, что ему с легкостью удалось изобразить своего персонажа. Но были и свои трудности, сложнее всего было показать безумный смех Моцарта. Актеру удалось добиться хорошего результата, через месяц.

«Огромное количество интерпретации Моцарта кажется, что он беззаботный и безумный. У нас режиссер также попросил усилить именно эту линию персонажа, что он даже немного был сумашедшим. Ну вроде бы получилось»,— делится актер Максим Бутаков.

Пьессу продолжает сценка: в доме актрисы Лауры собрались гости: друзья и поклонники. Пение Лауры приводит гостей в восторг. Но один из гостей, Дон Карлос, узнав, что слова исполненной песни сочинены прежним возлюбленным Лауры — Дон Гуаном, приходит в бешенство: Дон Гуан убил его родного брата. Лаура хочет прогнать дерзкого кавалера, однако гости примиряют их.

После ухода гостей, Лаура решает оставить у себя вспыльчивого Дона Карлоса: он ей понравился. Их беседу нарушает появление Дон Гуана. Лаура радостно бросается к нему. Поединок неизбежен, и Дон Карлос настаивает на том, чтобы он состоялся немедленно. Соперники бьются, и Дон Гуан убивает Дона Карлоса.

Убив Дона Карлоса, Дон Гуан укрывается в монастыре под видом отшельника. Во время укрытия, Дон Гуан замечает возле могилы командора, его вдову — Донну Анну. Влюбившись в нее, пылкий Дон Гуан знакомится с ней и называется Доном Диего де Кальвадо. Дон Гуан просится домой к Анне, та со смешанным чувством любопытства соглашается.

Донну Анну сыграла в пьессе — Ольга Иванова. Во время подготовки Ольга признается, что прониклась историей Донны Анны и весь ее сценический образ подбирала сама.

«Она верна мужу, но влюбляется в пылкого Дон Гуана. Она не может противостоять своим чувствам, и она искренна в своих чувствах, как и Дон Гуан. Между ними искра, но образ статуи в конце за все пороки убивает Дон Гуана. А Дона Анна падает в обморок, а режиссер все построил так, что Анна все таки невиновна»,- рассказывает актриса.

Пьесу ставил известный режиссер из Москвы — Алексей Шемес. Со всей командой они готовились около месяца. По словам режиссера, актеры за короткое время смогли показать произведение на высшем уровне!

«Маленькие трагедии — это всем известная вещь, в школе раньше изучали. В школе наверное пьеса оставила у всех скучноватое ощущение, но я думаю это восприятие людей о классике. На самом деле это большая глупость, ведь классика — это очень интересно, весело, грустно и трагично. Там есть все, это — Пушкин. Чем больше погружался в материал, тем больше понимал что это гениально»,- говорит Алексей Шемес, режиссер.

Работу Пушкина истинные театралы считают особенно актуальной в наше время. Ведь произведение Пушкина учит людей не ставить личные интересы на первый план, не быть жадным и корыстным. Показывает людям как отличать где зло, а где добро.