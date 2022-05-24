Матери вернули пропавшего сына в Шымкенте

В управление полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже 13-летнего сына.

Поиски пропавшего ребенка вели стражи порядка совместно с волонтерами. Опросили всех родных и друзей, прочесали близлежащие территории, парки, скверы, а также увеселительные заведения. В результате ребенок был найден на территории города, его здоровым и невредимым вернули домой.

Со слов родителей, ребенок уже ранее уходил из дома. Причиной тому послужили бытовые ссоры. Из-за подросткового возраста, многие замечания воспринимаются ребенком достаточно остро. Так и произошло на этот раз. Мальчик дождался пока родители уснут и прихватив свои накопленные деньги, вышел из дома и не вернулся.

«Как только мы получили сообщение о том, что мальчик-подросток пропал, сразу приступили к поиску. Обратили внимание на особые приметы. К счастью, нашли ребенка здоровым и передали его родителям. Убедительная просьба, следите за своими детьми. Сейчас учебный год подходит к концу, скоро начнется купальный сезон. Будьте осторожны во избежание несчастных случаев«, — говорит инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Мухтар Ергешбаев.

В случае пропажи детей, полицейские просят незамедлительно обращаться за помощью.