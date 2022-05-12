Медики рассказали, как правильно планировать беременность

О проблемах в планировании семьи говорили в шестой поликлинике Шымкента. Там провели семинар по подготовке к беременности, сообщает OTYRAR.

Оказалось, что все чаще пары не могут познать счастье стать родителями. А если и рожают детей, заранее к беременности не готовятся, и во время вынашивания сталкиваются с разными проблемами — у женщин низкий гемоглобин, есть вероятность преждевременных родов.

Казахстанские женщины зачастую, не готовятся к беременности заранее. От того и сталкиваются, уже во время вынашивания ребенка, с проблемами со здоровьем. Салтанат Кульбаева, акушер-гинеколог с 10-летним стажем говорит, перед зачатием необходимо подготовиться психологически, а еще пройти ряд анализов.

«Перед беременностью нужно сдать ряд анализов. Для начала кровь на резус-конфликт, затем пройти флюорографию, УЗИ органов малого таза, ПАП мазок, проверить гормоны и ферритин, а также витамин Д. Анализы должен сдать и мужчина, пройти спермограмму, сдать кровь, обследоваться у эндокринолога и терапевта», — говорит Салтанат Кульбаева, врач акушер-гинеколог поликлиники №6 г. Шымкента.

А , например, в соседнем Узбекистане пары перед женитьбой теперь будут проходить ДТК тест на родство, чтобы предотвратить рождение детей от близких родственников, В Казахстане пока такое не практикуется, говорит врач. Много в Шымкенте и пар, которые не могут в силу тех или иных причин познать счастье стать родителями. Бесплодных мужчин и женщин обследуют, а затем, если лечение не помогло, направляют на ЭКО.

Тренинг сегодня направлен на то, чтобы женщины задали врачам беспокоящие их вопросы. Дильбар Калшыраева планируют четвертого ребенка. Женщина хотела уточнить, сколько времени должно пройти после прошедших родов, а также какие анализы ей стоит пройти чтобы беременность прошла легко.

«У меня есть трое детей, сейчас с мужем планируем четвертого, и сегодня был очень полезный урок для нас. Разные вопросы задавали девочки, я почерпнула много полезного для себя», — говорит Дильбар Калшыраева, жительница г.Шымкента.

Шымкент ежегодно бьет казахстанские рекорды по рождаемости. Каждые 15 минут в мегаполисе рождается ребенок. В прошлом году в городе родилось 33 тысячи детей.