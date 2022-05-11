Могилы усопших могут уйти под воду в Туркестанской области

Кладбище в Жетысайском районе на грани смыва. Рядом с ним пролегает оросительный канал. Вода уже смыла 20-метровую дорогу и подобралась совсем близко к могилам, передает OTYRAR.

Общественники Жетысайского района бьют тревогу. Они утверждают, что если вовремя не предпринять меры, району грозит большая экологическая катастрофа. Все дело в том, что оросительный канал уже «стер с лица земли» 20-метровую дорогу, следующий пункт — это районное кладбище. Останки умерших может запросто смыть водой.

«Надо понимать что времени осталось немного. Оросительный канал протяженностью 14 километров. На 10 км нет вообще никаких ограждений. Каждый год засыпают песком, щебнем, чтобы остановить воду, но все без толку. Дороги, которая была между каналом и кладбищем, уже нет. Вы знаете здесь захоронены те, кто погиб от коронавирусной инфекции. Они что ждут, пока останки умерших смоет водой? Этой водой пользуются аграрии, пьет скот, дети даже купаются», — говорит общественник Талгат Ашеков.

В Казводхозе, на балансе которого состоит оросительный канал, о проблеме знают не понаслышке. Машинный канал требует серьезной реконструкции. Для этого необходима геологическая экспертиза и немалые средства. Общественники, после многочисленных и безрезультатных писем местным властям, решили обратиться напрямую к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Они записали видеообращение с просьбой решить «вялотекущий» многолетний вопрос с оросительным каналом. Тем временем в Казводхозе говорят, что от них ровным счетом ничего не зависит.

«Эта проблема берет начало еще с 2015 года. Мы знаем об этом. Ежегодно выделяются средства, мы проводим ремонтные работы, но этого недостаточно. Нужны гидротехники, нужна геологическая экспертиза. Возможно надо делать бетонные ограждения, либо сваи забивать, чтобы вода дальше не разошлась. Все упирается в финансы. Мы и рады решить этот вопрос, но нужны указания сверху», — говорит Аскар Кыстаубаев, заместитель директора Казводхоза.

Речь идет об оросительном канале «Тәуелсіздіктің 20 жылдығы» стоимостью 13,4 млрд тенге. Канал был построен в 2011 году как продолжение трансграничного канала «Достык» чтобы провести воду в район и увеличить скорость подачи. Эта вода должна была использоваться для орошения 136 тысяч гектаров земли и 22 тысяч сельхозугодий. Из-за отсутствия бетонных ограждений и непродуманной конструкции, канал теряет значительную часть воды, а скорость подачи от заявленных в проекте 60 куб/сек снизилась до 20 куб/сек. Что в конечном результате приводит к дефициту поливной воды, говорят общественники.

«Мы теряем значительную часть воды, потому что она расходится не по назначению. Нет ограждений, нет нужной скорости. При этом на реконструкцию канала с 2015 года выделяются миллионы, 45 млн, 102 млн, 12 млн, но критический участок так и остается. Все эти средства ушли в никуда. Просим вышестоящие органы обратить внимание на этот вопрос. Ненадлежащее состояние канала порождает сразу несколько проблем — это угроза смыва кладбища, это раз, дефицит поливной воды для орошения земель, это два, и впустую потраченные бюджетные средства», — говорит Талгат Ашеков.

Жители Жетысайского района надеются, что могилы родных и близких удастся сохранить, а дефицит поливной воды решится в ближайшем будущем.