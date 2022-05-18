Необычный бизнес развивают в Туркестанской области

В Туркестанской области активно развивают верблюдоводство. В некоторых поселках верблюдов разводят практически в каждом доме, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар 24.

У Мейрамгуль Жолымбетовой когда-то было всего два верблюда, сейчас их почти тридцать. И к каждому женщина старается найти свой подход. Признается, что животное капризное, хотя и не прихотливое. На количество молока влияет даже погода. Сегодня солнечно и ясно – ждут хороший удой. Всем селом здесь ежедневно собирают до семи тысяч литров молока, пишет корреспондент Хабар 24.

«Мы получаем заказы на свадьбы, и есть торговые точки в Шымкенте. Но стабильности, конечно, нет. Это вот плохо», — говорит Мейрамгуль Жолымбетова, жительница п. Саналы.

Сделать бизнес на верблюдах стабильнее сельчанам теперь будут помогать казахстанские учёные. Они разработали технологию переработки верблюжьего молока в порошок. В приоритете, сохранение всех полезных свойств напитка.

«Этот проект зародился еще на кафедре, в аудиториях. Оттуда мы всё несем. Договорились с инвесторами, уговорили. Они заинтересовались. Группа учёных и группа инвесторов отечественные все. Завод построили недалеко от села, чтобы транспортировка не занимала много времени. И молоко не успело испортиться», — говорит Ербол Дуйсембин, директор завода.

Принимать у сельчан намерены всё до последней капли. Затем переработанную в порошок продукцию будут отправлять на экспорт. А там её хотят использовать в фармацевтики и косметологии.

«В Арыси сейчас около 5 тысяч голов верблюдов. Из них 2,5 тысячи это маточное поголовья. Верблюдоводство стало хорошо развиваться», — говорит Нурлыбек Билалбеков, руководитель отдела сельского хозяйства г. Арысь.

Сейчас хорошее развитие получило верблюдоводство и в других районах Туркестанской области. В Управлении сельского хозяйства сообщают, что поголовье животных продолжает увеличиваться, проводится племенная работа, фермеры поставляют на рынок мясо и шубат. Объём последнего намерены увеличить на 15 %.