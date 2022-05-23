Оспа обезьян шагает по миру

Обезьянья оспа набирает обороты, случаи выявили уже в 14 странах мира, сообщает OTYRAR.

Оспа обезьян чаще всего встречается в Центральной и Западной Африке. Эндемичными считаются 11 стран: Камерун, ДР Конго, Гана, Бенин, Габон, Кот-д’Ивуар, ЦАР, Южный Судан, Сьерра-Леоне, Нигерия и Либерия. За пределами этих стран вирус распространялся крайне редко. Однако в этом году обезьянья оспа активно распространяется в США и Европе.

Вспышки болезни на своей территории накануне подтвердили власти США, Канады, Испании, Португалии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции и Австралии.

Во всем мире зарегистрировано около 90 подтвержденных случаев заражения, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит еще о 50 пациентах с подозрением на оспу обезьян.

Организация предупреждает, что число заболевших может возрасти. Ученые не ожидали этих вспышек. По данным британской службы здравоохранения, болезнь обычно протекает в легкой форме, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Но симптомы заболевания весьма неприятные: температура, боли в мышцах, сыпь на лице и на теле. Накануне, Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы.

Ранее сообщалось, что заболевание переносят только грызуны. Сейчас процесс заражения между людьми происходит воздушно-капельным путем в случае длительного контакта.