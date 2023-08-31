Заболеваемость корью выросла в Казахстане

При поддержке Всемирной организации здравоохранения, в Казахстане будут внедрять новый метод анализа и управления статистическими данными по заболевшим.
Это должно позволить в будущем усилить эпиднадзор за коревой инфекцией, а ещё вовремя оценивать риски и уровень охвата. Для специалистов со всех регионов страны, а также Узбекистана, Кыргызстана в Шымкенте проводится обучающих тренинг. За три дня они должны освоить новые «инструменты» от ВОЗ.
«У нас по республике сейчас зарегистрировано более 3 тысяч случаев кори, подавляющее большинство более 72% это у нас дети болеют в основном. + кто пропустил плановую вакцинацию. В прошлом году у нас за год было 4 случая зарегистрировано. Как вы видите, это большая вспышка сейчас идет. Локализовать вспышку возможно только одним способом – это вакцинация», — говорит Нуршай Азимбаева, руководитель управления комитета управления санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
Заболеваемость корью растет в Казахстане. С начала года было зарегистрировано больше трех тысяч случаев. Санврачи обеспокоены быстрым распространением заболевания. Большинство заразившихся, как отмечают специалисты, это не привитые от кори дети. За период пандемии охват вакцинацией против кори в стране, и в целом по миру, снизился.
«Сейчас приехали четыре эксперта из Всемирной Организации здравоохранения и они будут с нашими местными специалистами здесь работать, изучать текущие процессы, как происходит иммунизация и будут преподавать, как пользоваться новым электронным инструментом по сбору данных», — говорит Скендер Сыла, руководитель офиса ВОЗ в Казахстане.