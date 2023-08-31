Заболеваемость корью выросла в Казахстане

При поддержке Всемирной организации здравоохранения, в Казахстане ​ будут внедрять новый метод анализа и управления статистическими данными по заболевшим.

Это должно позволить в будущем усилить эпиднадзор за коревой инфекцией, а ещё вовремя оценивать риски и уровень охвата. ​ Для специалистов со всех регионов страны, а также Узбекистана, Кыргызстана ​ в Шымкенте проводится обучающих тренинг. За три дня они должны освоить новые «инструменты» от ВОЗ.

«У нас по республике сейчас зарегистрировано более 3 тысяч случаев кори, подавляющее большинство более 72%​ это у нас дети болеют в основном. +​ кто пропустил плановую вакцинацию. В прошлом году у нас за год было 4 случая​ зарегистрировано. Как вы видите, это большая вспышка сейчас идет. Локализовать вспышку возможно только одним способом – это вакцинация», — говорит Нуршай Азимбаева, руководитель управления комитета управления санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Заболеваемость корью растет в Казахстане. С начала года было зарегистрировано больше трех тысяч случаев. Санврачи обеспокоены быстрым распространением заболевания. Большинство заразившихся, как отмечают специалисты, это не привитые от кори ​ дети. ​ За период пандемии охват вакцинацией против кори в стране, и в целом по миру,​ снизился.

«Сейчас приехали четыре эксперта из Всемирной Организации здравоохранения​ и они будут с нашими местными специалистами​ здесь работать, изучать текущие процессы, как происходит иммунизация и будут преподавать, как пользоваться новым электронным инструментом по сбору данных», — говорит Скендер Сыла, руководитель офиса ВОЗ в Казахстане.