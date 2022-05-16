Перевернулась несколько раз. Массовое ДТП без жертв

ДТП произошло в минувшую пятницу, 13 мая на пересечении улиц Байтурсынова и Торекулова, передает OTYRAR.

Здесь столкнулись три автомобиля BMW, Nexia и Kia Rio. BMW двигалась по улице Байтурсынова в сторону Желтоксан, Nexia и Kia Rio двигались с противоположной стороны улицы в сторону Рыскулова. На светофоре водитель Nexia хотел повернуть в сторону первой школы, а водитель на Kia Rio в другую сторону Торекулова.

В этот момент в Nexia врезался водитель на BMW. Произошло настолько сильное столкновение, что BMWотлетел на тротуар, протаранив заграждение, а Nexia несколько раз перевернулась и задела Kia Rio.

В больницу забрали водителей двух автомобилей. Пассажиры получили ушибы и ссадины. Жертв нет. В деталях ДТП разбираются правоохранители.