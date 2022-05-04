Праздновать день победы никто не запрещал.

По одному миллиону тенге получат в этом году солдаты Победы – участники великой отечественной войны. В Шымкенте их осталось всего 6 человек.

Герой Великой Отечественной Войны — Муратали Толепбергенов родом из Тюлькубасского района. В феврале 1943 он был призван в советскую армию, полгода обучался на радиста в Ташкенте и уже в сентябре участвовал в освобождении Брестской крепости. Затем освобождал белорусские города, а в 45-м году участвовал в освобождении Варшавы, в этом же году, второго мая советские войска встретились с союзными английскими, для последнего удара по фашизму.

«Нашим фронтом командовал маршал Рокоссовский. После войны 5 лет служил в оккупационных войсках Германии. Имею награды за отвагу, за освобождения Варшавы, «Наше дело правое, мы победим» — медаль от имени Сталина. После войны работал в Колхозе. Награждён орденом за труд» — поделился воспоминаниями ветеран.

Герои войны говорят – победить удалось только благодаря сплочению всего советского народа. Тогда мы совершили невозможное – победили сильнейшую на тот момент армию в мире, и освободили мир от фашизма. Ветеран с гордостью вспоминают о великом подвиге.

«К сороковому году немцы под руководством Гитлера завоевали половину Европы. В 1941 году Гитлер нарушил договор и напал на СССР. Народ Советского союза поднялся против этого. Руководил Сталин, он был жесткий, благодаря этому мы и победили» — говорит Муратали Толепбергенов.

В этом году в Казахстане не будет Парада, причина – трагические январские события. Тем не менее, отмена Парада вовсе не означает отмены памяти перед теми, кто приближал победу. А потому, любой желающий имеет полное право публично почтить память павших героев.

«Никто никого не будет наказывать. Мы сами внуки участников войны. Мы сами идем, для того чтобы возложить цветы, это наше право» — сообщил Председатель гражданского альянса г. Шымкента Жумагали Билисбеков.

День Победы — праздник, знаменующий конец убийственной войны, которая унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан. Этот день навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и великом разгроме фашистских войск.