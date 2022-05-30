Прокуратура. Директора «Казавтожол» наказали за изменение дорожной инфраструктуры

Впервые в Казахстане к уголовной ответственности привлечены должностные лица за незаконное изменение дорожной инфраструктуры, передает OTYRAR.

В надзорном органе пояснили, что обвиняемому 15.12.2021 года судом Байдибекского района вынесен приговор, его признали виновным. Однако из-за истечения срока давности этого дела, виновный освобожден от уголовной ответственности. А касается это экс-директора ТОО «КазАвтоЖол».

В конечном итоге бывшему руководителю КазАвтоЖол отныне запрещается занимать должности в государственном и квазигосударственном секторах. Но, обо всем по порядку.

Как сообщили в прокуратуре Туркестанской области выяснилось, что в ходе следствия установлена причина ДТП со смертельным исходом на одной из трасс в Туркестанской области.

ОПАСНАЯ ТРАССА

Так, исследование трассы М-32 «Самара-Шымкент» показало, что на участке 2193 км. в нарушение Генерального Плана международной трассы проведено изменение ее инфраструктуры (в районе туристического комплекса Жібек Жолы), а именно разрезано металлическое ограждение трассы, закрашены сплошные линии, нарисованы стрелки на дороге, незаконно установлено 16 дорожных знаков.

Проверка показала, что ранее в 2017 году по обращению владельца комплекса «Жибек Жолы» в 2017 году Комитетом автомобильных дорог Республики Казахстан было отказано в изменении дороги. Тогда в ведомстве пояснили, что установка поворотов не представляется возможной и целесообразной, так как грубо нарушает требования СНИП, так как для водителей снижается видимость на скоростном участке.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОДПИСЬ

В надзорном органе пояснили, что экс-директор ТОО «Казавтожол» подписал незаконный документ, где было выдано разрешение на изменение строительных работ.

Однако, в 2019 году неизвестными лицами произведены вышеназванные изменения, после чего, за короткое время там произошло два однотипных смертельных ДТП: при развороте длинномерных фур сзади было совершено столкновение. В двух происшествиях погибло 4 человека.

«Что касается приговора, 15 декабря 2021 года вышел приговор, где директор ТОО «Казавтожол» признан виновным судом Байдибекского района. При этом из-за истечения срока давности этого дела, виновный освобожден от уголовной ответственности«, — говорит Жанибек Абдуллаев, прокурор Управления прокуратуры по Туркестанской области.

КАК НАКАЗАЛИ ВИНОВНОГО?

Прокуратурой области провели расследование, в ходе которого установлено виновное лицо директор ТОО «Казавтожол» — приговором Байдибекского районного суда признан виновным по ст.353 ч.4 УК «Нарушение действующих правил на транспорте».