Прощание со школой: для выпускников прозвучал последний звонок

Этот последний звонок выпускники 90-й школы запомнят на всю жизнь. В вальсе с одиннадцатиклассниками закружил глава Шымкента.

«Мы желаем выпускникам школ, успехов и благополучия. Я надеюсь, что в дальнейшем, они будут идти по своему, выбранному пути«, — говорит Мурат Айтенов.

Этого дня они ждали 11 лет. Выпускников переполняют эмоции: смех и слезы, радость и грусть — вчерашние школьники не могут поверить, что пришла пора вступать во взрослую жизнь.

«Сегодня я закончила школу, это неописуемые ощущения, здесь я провела 11 дней своей жизни, а учительницы стали моими родителями. Я очень надеюсь, что поступлю в Назарбаевский университет«, — поделилась радостью Айша Умарова.

Учителей переполняет гордость. Говорят, у школьников и студентов сейчас появились огромные возможности. Задача школы — подготовить учеников ко взрослой жизни. Азиза Саидаппарова, учитель русского языка и литературы школы №90 говорит, у детей сейчас есть много перспектив:

«У детей сейчас большая возможность в сравнении с теми детьми, которые заканчивали школу 30 лет назад. Сейчас дети каждый со своим мышлением, взглядом на жизнь, потенциалом. Они намного шире и глобальнее мыслят», — говорит учитель.

Директор школы Арман Орынбеков гордится результатами проделанной работы, на ЕНТ у выпускников проблем возникнуть не должно:

«В этом году у нас 132 выпускника. Из них 12 претендентов на Алтын белги. До этого у нас было 48 Алтын белги. Наша школа занимает первое-второе место по среднему баллу на ЕНТ, около 700 человек поступили на грант».

К слову, поздравить выпускников приехал и супер финалист шоу Голос Сагын Омирбайулы.