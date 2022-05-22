Семьям погибших окажут материальную помощь

Руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области прокомментировал взрыв возле роддома.

По словам Марата Пашимова, в результате происшествия погибло трое человек: охранник 1979 г.р., недоношенный новорожденный весом 790 г., и строительный рабочий 1980 г.р. Похороны охранника состоятся сегодня.

«Погибший охранник к слову, женился всего 3 месяца назад, у молодой семьи есть кредиты. Акимат Туркестанской области берет все расходы по оказанию ритуальных услуг на себя. Семье второго погибшего материальная помощь оказывается за счет работодателя (строительной компании «АвтоРемСтрой») Малыш также погиб во время взрыва. От чего именно погибли эти люди, будет известно после судебно-медицинской экспертизы», — поясняет Пашанов.

Сам перинатальный центр был поврежден из-за взрывной волны.

Во время взрыва у нескольких рожениц были схватки, их сразу перевезли в другие роддома. По словам Пашанова, психологическая помощь сейчас оказывается всем нуждающимся, правда, за неимением кадров ее оказывают не специально подготовленные для таких случаев специалисты, а простые педагоги по психологии

Пострадавшая сотрудница роддома рассказала о том, что ей пришлось пережить во время взрыва. В медицинском учреждении Дельмира работает санитаркой уже 3 года, говорит что во время происшествия была на улице.

«В роддоме я работаю 3 года. Я была на улице во время взрыва, работала краской. После взрыва я получила трещину на ноге. Было очень страшно. Этой ночью мне было тяжело уснуть. Вчера приезжали родственники, но их ко мне не пустили», -говорит пострадавшая Хашимбаева Дельмира.

Во время интервью девушка казалось не испытывала никаких эмоций, состояние апатичное — уж очень большое потрясение ей пришлось пережить.

Остальные 4 пациента, находящиеся в ОКБ интервью дать отказались — им тяжело разговаривать даже с докторами.

К слову, по словам руководителя управления общественного здоровья Туркестанской области никаких мер по предотвращению подобных ситуаций принято не будет, пока не выяснят причины происшествия. Это значит, что рекомендации по устранению нарушений дадут только после следствия, а до этого времени нам остается только надеяться на то, чтобы таких случаев больше не происходило.

Напомним, в результате ЧП пострадали 8 человек. Большинство из них — персонал перинатального центра. Это 4 санитарки, 1 медсестра и 2 рабочих (проводили интернет). Через несколько часов после взрыва скончался 1 рабочий.