Штрафы на 3 млн «накатали» водители Туркестанской области

В Туркестанской области новые технологии усложнили жизнь нарушителям правил дорожного движения. Речь идет о запущенном проекте «Қорғау».

Больше 200 водителей в общей сумме задолжали государству 3 миллиона тенге. Большинство штрафов связано с превышением скоростного режима и за вождение с поддельными номерами. Другие же водители привлечены к ответственности за совершение различных правонарушений, касающихся ПДД. Все автомобили нарушителей доставлены на штрафстоянку.

Сабит Бахтыгалиев, руководитель центра оперативного управления УП г. Туркестан:

«С введением программы сотрудники патрульной полиции Туркестанской области ежедневно проводят рейды. К примеру, на планшет полицейского, дежурившего на пересечении улиц, из Центра оперативного управления поступила информация об автомобиле с «российскими номерами», не состоящего на учёте и следовавшего по улицам города. Страж порядка сразу же среагировал на сигнал и остановил автомашину. При проверке документов установлено, что российский автомобиль снят с учета в России. На водителя составили административный протокол, автомобиль нарушителя с помощью эвакуатора водворили на штрафстоянку».