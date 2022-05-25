Шымкентские школьники сыграли интеллектуальную игру

Лидеры шымкентских школ вступили между собой в состязание. Специалисты городского управления образования и высшего педагогического колледжа провели интеллектуальные игры среди учеников Шымкента.

16 команд, представлявшие 74 школы, оспаривали путёвку на республиканский конкурс.

В состязании на звание лучших интеллектуалов принимают участие президенты школьных парламентов Шымкента — выборных объединений активных учеников. Свои лидерские качества и эрудицию школьные лидеры должны проявить в разных науках. На кону — шанс продемонстрировать своё интеллектуальное превосходство уже на республиканском уровне.

Гүлмира Сулейменова, руководитель отдела методического центра городского управления образования:

«В этом году, объявленном годом детей, в образовательных учреждениях Шымкента проходит много мероприятий. Одно из них — эта интеллектуальная олимпиада. В ней принимают участие 16 команд, в которые входят ученики 74 школ города. Команды состоят из президентов школьных парламентов. Они оспаривают право представлять наш город на республиканской интеллектуальной олимпиаде. Спонсорами этого мероприятия выступили сотрудники высшего педагогического колледжа. За это мы выражаем им благодарность».

По словам организаторов олимпиады, главная цель — выявить качество знаний шымкентских учеников и отобрать наиболее подготовленных школьников для участия в республиканских интеллектуальных соревнованиях.

Девятиклассница Аружан Айтбаева представляет 129-ю школу. К этим соревнованиям, говорит девушка, упорно готовилась. Она со своей командой надеется представлять шымкентских школьников на республиканской Олимпиаде.

Аружан Айтбаева, ученица СШ №129:

«Мы сегодня приняли участие в интеллектуальной Олимпиаде Эрудит. Мы отвечали на вопросы по истории, на знание трёх языков английского, русского и казахского. Надеемся, что наша команда победит. Хотим пожелать удачи и нашим соперникам».

Первое место в интеллектуальном состязании заняла команда «Касымхан». В неё вошли ученики 26-ой, 52-ой, 66-ой и 78-ой школ Шымкента.

На втором месте команда «Интеллект» представленная учащимися 57-ой, 58-ой, 59-ой и 89-ой школ.

Третье место у команды «Есимхан» и ученики 72-ой , 90-ой,102-ой 130-ой 132-ой и школы номер 135.

Победители интеллектуальной олимпиады получили Кубки и памятные призы, подготовленные спонсором состязания — специалистами Шымкентского высшего педагогического колледжа.

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