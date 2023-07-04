Выпускникам высшего педагогического колледжа SHYMKENT вручили дипломы

Выпускники высшего педагогического колледжа Shymkent получили дипломы. Этот год для учебного заведения стал успешным — колледж прошел государственную аттестацию и международную аккредитацию.

В торжественной обстановке в молодежном ресурсном центре поздравляют выпускников высшего педагогического колледжа Shymkent. В торжественной церемонии вручают дипломы по 17-ти специальностям, 19-ти квалификациям.

Акниет Утегенкызы, выпускница высшего педагогического колледжа Shymkent:» «Я училась на юриста. Хочу продолжить обучение в высшем учебном заведение. Спасибо нашим преподавателям за багаж знаний, который мы приобрели в стенах колледжа. Сегодня я очень волнуюсь».

Не остались без внимания и родители студентов-отличников. Им вручают благодарственные письма от имени учредителя шымкентского высшего педагогического колледжа — Ифтихара Юнусова.

Студенты Высшего педагогического колледжа Shymkent с почти 20-летней историей не только получают качественное образование, но и активно участвуют в общественной жизни. Студентов, активно участвующие в волонтерской деятельности, награждают благодарственными письмами Молодежного ресурсного центра и молодежного крыла «Жастар рухы».

Гульнара Ибрагимова, директор высшего педагогического колледжа Shymkent:»Этот год для нас был успешным.Мы прошли государственную аттестацию и международную аккредитацию ,Мы возлагаем большие надежды на наших выпускников, прошедших обучение по государственному заказу и на платной основе. Кто-то продолжит обучение, кто-то пойдет работать».

Дипломированные специалисты этого учебного заведения стабильно пользуются спросом у работодателей. Секрет успеха очевиден — высший педагогический колледж Шымкент готовит квалифицированных специалистов.

(Лиц. № KZ35LAA00014412 выдана 25.07. 2007 г. ДКСО ККСО МОНРК)

Высший педагогический колледж Shymkent

Адрес: г. Шымкент, улица 8 марта, 22

Телефон: 8 7252 50 61 36,

8 701 400 13 63,

8 705 376 00 77.

Сайт: shym-college.edu.kz

Email: ukpk_shym@mail.ru

instagram: shym_kolledj