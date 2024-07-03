Высший педагогический колледж Shymkent: 20-летие престижного учебного заведения

Сегодня выпускница Высшего педагогического колледжа Shymkent Оксана Швачко исполнила мечту детства — стала дипломированным педагогом.

Во время обучения- студентка показала себя с лучшей стороны и получила не только красный диплом, но и приглашение стать частью коллектива преподавателей Высшего педагогического колледжа Shymkent.

«Сегодня я получила долгожданный красный диплом, очень рада, что поступила в этот колледж. Благодарна, что здесь такие прекрасные педагоги, весь персонал. Выражаю огромную благодарность преподавателям за то, что они вложили в меня столько труда, помогли мне создать мой сборник стихотворений, который хранится в нашей библиотеке и за то, что они пригласили меня на работу, очень рада с сентября месяца работать здесь и дарить свои знания, которые я получила новым абитуриентам», — делится Оксана Швачко, выпускница «Высшего педагогического колледжа Shymkent».

На торжественной церемонии не остались без внимания и родители студентов-отличников. Им вручают благодарственные письма и цветы.

«Всем большое спасибо, всем преподавателям, персоналу за то, что наших детей терпели, помогали, поддерживали во всем. Огромное спасибо и низкий поклон», — говорит Людмила Швачко, жительница г. Шымкента.

«Высший педагогический колледж Shymkent» известен своим высоким уровнем подготовки специалистов в области образования. Здесь студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в качестве педагогов.

Колледж активно сотрудничает с зарубежными образовательными учреждениями, обеспечивая студентам возможность стажировки и практики. В учебном процессе используются современные методики обучения и технологии, что способствует эффективному усвоению материала и развитию профессиональных компетенций.

Гульнара Ибрагимова, директор «Высшего педагогического колледжа Shymkent»:

«Сегодня в нашем колледже праздник — мы выдаем дипломы выпускникам. В этом году заканчивают обучение 370 студентов из них педагогического направления и гуманитарного. Впервые в этом году у нас заканчивают прикладной бакалавриат начального образования и мы возлагаем на них очень большие надежды, поскольку бакалавриат, они могут не получать высшее образование, а прямиком устраиваться на работу».

В этом году «Высший педагогический колледж Shymkent» отмечает 20-летний юбилей. За время своего существования учебное заведение помогло тысячам студентов найти свое призвание и посвятить себя педагогике – профессии, которая останется актуальной навсегда.

Лиц. № KZ35LAA00014412 выдана 25.07. 2007 г. ДКСО ККСО МОНРК

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