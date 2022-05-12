Шымкентские спортсмены просят построить скейтпарк

Шымкентским спортсменам, которые смогут представить Казахстан на олимпиаде, негде заниматься, сообщает OTYRAR.

Велосипедный мотокросс или БМХ, а также скейтбординг вот уже как два года являются олимпийскими видами спорта. Вот только наши спортсмены на порядок уступают зарубежным. Все потому что заниматься им негде. Выручают только парки и скверы, но там трюки выполнять бывает опасно. Не хотят видеть рядом прыгающих скейтеров и велосипедистов и гуляющие в парках горожане.

«Бывает порой разбито все, сломано, никаких условий нет для катания, очень сложно развиваться и прогрессировать в таких местах, было бы здорово если бы один скейт парк был бы«, — говорит Зияр Абдрасулов, спортсмен по велосипедному мотокроссу .

«Нас отовсюду гонят, потому что нет такой локации где бы мы кому-то не мешали и нам кто-то не мешал. Так, специальной площадки у нас нет, хотя ее обещали года так с 2011-го. Мы не можем набрать спортсменов, которых мы можем тренировать», — говорит Сергей Бараненко, руководитель федерации скейтбординга г. Шымкента.

Сейчас в Шымкенте активно занимаются около сотни БМХ-спортсменов, и еще почти столько же скейтеров. Эти молодые, но динамично развивающиеся по всему миру виды спорта с каждым годом молодежь привлекают все больше. Вот только не все задерживаются надолго — условий для занятий нет. Но уже летом в Шымкенте планируют открыть целый скейтпарк. Он появится в новом центре города, и на его стройтельство, говорят с СПК мегаполиса, не потратят ни копейки средств из госказны.

«Скейтпарк примерно площадью 800 квадратных метров, он рассчитан на 40 человек. Часть за счет фонда, часть за счет СПК«, — говорит Талгат Айбусинов, главный менеджер департамента урбанистики СПК г.Шымкента.

Активно развиваются экстремальные олимпийские виды спорта в столице и Алматы. В этих двух городах для занятий есть все условия. По словам председателя федерации велоспорта Шымкента, в мегаполисе развитие этих видов спорта пока тормозят. Они внесли предложение об открытии отделения БМХ на базе одной из городских спортшкол. А еще в городе хотели велотрассу, но проект «завис».

«У нас строительство БМХ трассы требует большого количества земли, мы проект вынесли на обсуждение, его разработали, провели тендер. Тендер выиграла компания и вот уже полгода ни со стороны компании, которая выиграла тендер, ни со стороны управления строительства нет реакции«, — говорит Саулет Байтенов, председатель федерации велоспорта г.Шымкента.

При этом, говорит председатель федерации, в соседнем Узбекистане параллельно начинали проект и трассу олимпийского стандарта уже построили. По словам Саулета Байтенова, молодежь, увлеченная этими видами спорта очень творческая. И чтобы они оставались в нашей стране, им нужно создавать условия.