Единственный в Шымкенте скейт-парк рушиться на глазах у жителей

В Шымкенте разрушается единственный в городе скейт-парк.

Его сдали в эксплуатацию меньше года назад, но кататься там уже небезопасно. В рампах зияют дыры.

Айдар Алдаберген уже несколько лет катается на самокате и освоил немало трюков. Открытия первого скейтпарка в Шымкенте подросток и его друзья ждали давно, но спустя год площадка выглядит заброшенной. В некоторых фигурах зияют дыры, цемент пошел трещинами и порос травой, спортивные элементы требуют ремонта. А теперь по вечерам перестали включать освещение.

«Когда света нет, никто не может кататься, вообще темно. Мы катаемся на улицах, Шымкент плаза, тюльпан, Центральный парк, на Шымкент плазе нас охранники выгоняют, на тюльпане всегда мокро, в Центральном парке детей много, нам места не хватает, где кататься, тут все сломано», — говорит школьник.

Скейтпарк в Шымкенте открылся меньше года назад. На деле оказалось, что многие фигуры неудобны для использования. Скейтбордисты говорят, загибы слишком крутые, въезды грубые — можно зацепиться колесами и упасть.

«Наружная конструкция не крепится к внутренней, все гремит, вот мы можем слышать, зацепляемся, падаем. Если профессионал, который может сгруппироваться, еще устоит, то дети тут лицом в бетон летят», — говорит Александр Иванов, скейтер.

Скейт-парк должен был стать центром досуга молодежи. Впереди лето, школьникам на каникулах нужно себя чем-то занять. В управлении развития комфортной городской среды рассказали, что два года назад подрядчики, их ведомство и фонд «Кайырымды кала» заключили трехсторонний договор, в рамках которого парк построили на средства фонда. Сдали объект в августе прошлого года. Гарантийный срок еще не вышел.

«Мы поводу недочетов, которые образовались в ходе действия гарантийного срока, мы направили в отношении подрядчиков досудебную претензию, но так как они не выходят на связь, мы готовим заявление в суд, чтобы в рамках действующего законодательства их обязали восстановить объект», — говорит Жарылкасын Машбек, заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.

Между тем, скейтбординг недавно включили в программу Олимпийских игр. В Шымкенте этот вид спорта уже набирает популярность у молодежи. Стоит отметить, что президент страны поручил создать для казахстанцев условия для развития массового спорта и здорового образа жизни.