Шымкентский боец завоевал серебро на Сурдлимпийских играх в Бразилии

Вольные борцы из южного мегаполиса Пернеш Шадияр и Рсалы Сабыржан возвращаются с победой, передает OTYRAR.

В бразильском городе Кашиас-ду-Сул с 1 по 17 мая 2022 года стартовали 24-е Сурдлимпийские игры для спортсменов с нарушениями слуха.

Побороться за звание лучших в Бразилию съехались 3500 спортсменов из 100 стран мира. Честь Казахстана защищали 65 спортсменов по 9 видам спорта, среди них представители Шымкента — Пернеш Шадияр и Рсалы Сабыржан.

Спортсмены показали свое мастерство в вольной борьбе в весовых категориях до 65 и 70 кг. Рсалы Сабыржан занял второе место, выиграв серебряную медаль. Пернеш Шадияр занял почетное 5-ое место на Сурдлимпийских играх в Бразилии.