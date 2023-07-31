Громкие успехи и достижения спортсменов Шымкента

В информационно-коммуникационном центре Шымкента состоялся брифинг руководителя городского управления физической культуры и спорта Бауыржана Туманбаева.

Он рассказал о работе, проделанной за минувший период и поделился планами работы управления на ближайшее время.

В Шымкенте сегодня насчитывается 1 077 спортивных объектов, 150 из которых находятся в частной собственности. В первом квартале этого года список спортивных объектов пополнили спорткомплекс настольного тенниса, новый ипподром и тренировочный комплекс спортшколы № 20.

До конца года будет завершено и введено в эксплуатацию еще 2 спортивных комплекса — футбольный центр «Sport life», его строят за счёт спонсоров. И дополнительный корпус спортивной школы №12, который возводит государство. Как считает спортивное руководство Шымкента, новые объекты будут способствовать увеличению достижений шымкентских спортсменов, ярко проявивших себя на спортивной арене за последнее время.

«Что касается результатов, достигнутых за 6 месяцев 2023-го года, то спортсмены города приняли участие в чемпионатах Республики Казахстан по различным видам спорта, завоевав 445 золотых, 362 серебряных и 415 бронзовых медалей. Всего более 1 200 медалей. На чемпионатах Азии спортсмены города завоевали 61 золотую, 45 серебряных и 35 бронзовых медалей в общей сложности 141-на медаль. А на мировых первенствах наши спортсмены выиграли 6 золотых 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Мы считаем это высокие результаты!» — говорит Бауыржан Туманбаев, руководитель управления физической культуры и спорта г. Шымкента

Всего на международной арене нашу страну в различных видах спорта представляют 1 111 спортсменов — в составе национальной сборной Республики Казахстан 427 шымкентцев, в молодежной команде- 353 и в юношеской сборной 331 спортсмен. Повышенное внимание уделяется и развитию массового спорта. На этот год из местного бюджета на финансирование спортивных секций выделено 2 миллиарда 323 млн тенге.

«По итогам 6 месяцев этого года в Шымкенте подготовлены: 1 заслуженный мастер спорта, 14 мастера спорта международного класса, 70 мастеров спорта Республики Казахстан, 178 кандидатов в мастера спорта», — рассказал руководитель управления физической культуры и спорта г. Шымкента Бауыржан Туманбаев.

В целях привлечения шымкентцев к ведению здорового образа жизни, управление спорта планирует провести масштабные спортивные мероприятия с участием жителей города, и провести ряд встреч молодежи с известными спортсменами Шымкента.