Шымкентские спортсмены завоевали 7 медалей на Азиатских играх в Китае

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Тина Кудайберген
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Сборная команда Казахстана по стрелковым видам спорта завоевала 10 медалей, из них: 3 золото, 2 серебра и 5 бронзовых медалей. 7 из них в копилке шымкентских спортсменов, передает OTYRAR.

Сборная команда Республики Казахстан по стендовой стрельбе показали следующие результаты:

Золото в категории среди женщин получили:

Зоя Кравченко;

Ольга Панарина (г.Шымкент);

Асем Орынбай (Алматинская область).

Бронзу завоевали:

Мария Дмитриенко;

Анастасия Прилепина (г.Шымкент);

Айжан Досмагамбетова (Кызылординская область).

Серебро в командном зачете упражнения «ВП-12»:

Ирназарова Зухра (г.Шымкент) ;

Ирназарова Фатима (г.Шымкент),

Садуакасова Александра (г.Алматы).

Мужская сборная команда в командном зачете упражнения «ВП-11А» завоевали серебряную медаль, в составе:

Худяков Андрей

Назиркульев Асадбек (г.Шымкент),

Ибраев Бахтияр (г.Алматы).

Никита Чирюкин (г.Шымкент) в личном зачете упражнения «МП-8» завоевал бронзовую медаль.

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