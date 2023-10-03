Шымкентские спортсмены завоевали 7 медалей на Азиатских играх в Китае

Сборная команда Казахстана по стрелковым видам спорта завоевала 10 медалей, из них: 3 золото, 2 серебра и 5 бронзовых медалей. 7 из них в копилке шымкентских спортсменов, передает OTYRAR.
Сборная команда Республики Казахстан по стендовой стрельбе показали следующие результаты:
Золото в категории среди женщин получили:
Зоя Кравченко;
Ольга Панарина (г.Шымкент);
Асем Орынбай (Алматинская область).
Бронзу завоевали:
Мария Дмитриенко;
Анастасия Прилепина (г.Шымкент);
Айжан Досмагамбетова (Кызылординская область).
Серебро в командном зачете упражнения «ВП-12»:
Ирназарова Зухра (г.Шымкент) ;
Ирназарова Фатима (г.Шымкент),
Садуакасова Александра (г.Алматы).
Мужская сборная команда в командном зачете упражнения «ВП-11А» завоевали серебряную медаль, в составе:
Худяков Андрей
Назиркульев Асадбек (г.Шымкент),
Ибраев Бахтияр (г.Алматы).
Никита Чирюкин (г.Шымкент) в личном зачете упражнения «МП-8» завоевал бронзовую медаль.
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