Слезы радости и грусти. Выпускники № 39 школы попрощались с учителями

Последний звонок прозвенел для выпускников №39 школы Шымкента. Четыре 11-х класса теперь шагнули в новую, взрослую жизнь.

Многие из ребят мечтают стать бизнесменами, чиновниками и ученными. Они уверены что у них все получится! Поздравить выпускников своей родной школы пришла депутат маслихата от партии «AMANAT» Айгерим Джумакулова.

Слезы грусти, говорят ученики. 11-А готовится к торжественной линейке! Девочки вытирают слезы, парни свои эмоции скрывают! А учителя, словно мамы которые провожают своих детей во взрослую жизнь, плачут!

«Для меня это мои родные дети. Да, я плачу, и это слезы радости и грусти. Рада за них, что они вступают во взрослую жизнь. Пусть она будет счастливой, а грустно, что не смогу часто видеть своих детей, ведь они на самом деле мне стали родными. Сколько всего мы вместе пережили, сколько слез, радости и побед было. Мои родные, мои золотые, счастья вам, я вас люблю! Я вами горжусь», — говорит Наталья Савченко, классный руководитель.

А гордится есть чем! Среди выпускников много спортсменов, отличников и тех, кто считает, что будет расти не только во благо своего будущего, но и страны. Николай Михалюк рассказывает, что переживает только за то, что не будет больше беззаботной жизни в школе.

«Спасибо нашим учителям, они нам дали не только образование, они научили нас жизни. Что может быть лучше? Спасибо большое, мы никогда не забудем этого! Мы выходим в новую жизнь и главная наша цель, оправдать надежды наших родителей и учителей», — говорит Николай Михалюк, выпускник СШ 39.

После официальной части поздравления. Слова напутствия говорят директор и депутат маслихата от партии «AMANAT» Айгерим Джумакулова, которая кстати тоже закончила 39 школу.

«Я сама заканчивала эту школу, стояла на торжественной линейке. Я желаю вам, дорогие выпускники успехов, чтобы вы стали профессионалами своего дела. Удачи вам, во всем! Пусть все у вас будет хорошо», — сказала Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента

После последнего звонка небольшая дискотека, чтобы выпускники немного расслабились. Ведь впереди у детей экзамены, результат которых должен сыграть важную роль в их жизни!