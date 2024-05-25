272 школы Шымкента завершают учебный год с рекордными результатами

Сегодня в Шымкенте прошла акция «Мектебім, саған мың алғыс!», в рамках которой состоялось торжественное мероприятие, подводящее итоги учебного года.

Почетными гостями мероприятия стали родители, члены попечительского совета, выпускники, закончившие обучение 10 и 20 лет назад, действующие педагоги и ученики 11 классов.

В этом году 272 школы, подчиненные управлению образования Шымкента, подвели итоги учебного года.

Всего 13 286 учащихся окончили 11 класс, из них 463 ученика претендуют на награду «Алтын белгі», а 641 ученик — на аттестат с отличием.

Девятый класс окончили 21 777 учащихся, среди которых 1 158 претендуют на аттестат с отличием.

Для обеспечения безопасности выпускников на мероприятии последнего звонка была проведена профилактическая работа с родителями. В школах были приняты строгие меры безопасности, включая дежурства со стороны полиции и педагогов.

Пресс-служба акимата города Шымкента отмечает, что акция «Мектебім, саған мың алғыс!» стала важным событием, подчеркивающим достижения учащихся и вклад педагогов в образовательный процесс.

Мероприятие способствовало укреплению связи между школой и родителями, а также позволило выпускникам выразить благодарность своим учителям за их труд и поддержку.

Эта акция подчеркивает важность образования и роль школы в жизни каждого ученика.

Учителя были отмечены словами признательности за их самоотверженную работу и вклад в воспитание нового поколения.

Акция «Мектебім, саған мың алғыс!» стала символом благодарности и признательности всех участников образовательного процесса, являясь как итогом учебного года, так и символом уважения к учителям.

Министерство внутренних дел обращается к выпускникам и их родителям

Министерство внутренних дел обратилось к выпускникам и их родителям в связи с завершением учебного года и посвященными этому мероприятиям.

Во время торжественных мероприятий органы полиции примут меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности.

По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции.

Патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий. В то же время практика последних лет показывает, что после завершения последних звонков в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями.

Кроме того, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и неотведенных для этого местах.

Родителей и выпускников призвали соблюдать необходимые нормы и правила поведения.

В случае выявления правонарушений или предпосылок к ним просим незамедлительно обращаться по номеру 102, а при возникновении чрезвычайных ситуаций – по номеру 112.

Таким образом, меры безопасности и бдительность со стороны родителей и учащихся помогут обеспечить благополучное завершение учебного года и предотвратить возможные инциденты.