Случаев сибирской язвы в Шымкенте не обнаружены

Среди населения города Шымкент за текущий период 2022 года случаев заболевания сибирской язвой не зарегистрировано. За 2021 год было зарегистрировано 6 случаев сибирской язвы.

Справочно: Сибирская язва – особо опасное зоонозное инфекционное заболевание, возбудителем которого является спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Заболевание передается от животного к человеку. Бактерии выделяют чрезвычайно мощные токсины, которые отвечают за симптомы, вызывающие высокий процент смертности. Люди могут заразиться от инфицированных животных или через зараженные продукты животного происхождения. Сибиреязвенные споры очень устойчивы во внешней среде и могут сохраняться в почве до 10 лет и более.

Пути передачи сибирской язвы

Источником заболевания людей сибирской язвы являются больные животные (крупный рогатый скот, бараны, козы, верблюды, свиньи, лошади). Заражение сибирской язвой может происходить при уходе за больными животными, при убое скота, зараженного спорами микроба, при обработке зараженного мяса, шкур, кожи, меха, шерсти животных, через почву, где споры могут длительно сохраняться. В организм человека инфекция попадает через ссадины и порезы на руках, а также при употреблении зараженных продуктов. От человека к человеку заболевание не передается!

Признаки и процесс протекания заболевания

Возбудитель проникает в организм человека через повреждённую кожу, реже через слизистые оболочки дыхательных путей и поврежденных внутренних органов. Инкубационный период составляет от 2-3 до 14 дней. При кожной форме заболевания появляется безболезненное красноватое пятно диаметром до нескольких миллиметров.

Оно очень быстро превращается в папулу медно-красного цвета, иногда с багровым оттенком, приподнятую над уровнем кожи. Через несколько дней, иногда через 1-2 недели, вследствие некроза в центре язвы образуется чёрный струп, который быстро увеличивается в размерах, закрывая все дно язвы, и напоминает сильно обгорелую корку. Вокруг данного участка чувствительность отсутствует.

Образуется уплотнение лимфатических узлов. Сибиреязвенный сепсис обычно развивается при внедрении возбудителя через слизистые оболочки дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта. При позднем обращении за медицинской помощью данное заболевание может привести к летальному исходу. При появлении первых признаков заболевания необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью.

Профилактические мероприятия

Для предотвращения заболевания необходима ежегодная вакцинация. Контингент, подлежащий вакцинации: люди, занимающиеся сельским хозяйством, работники по выделке шкур, а также те, кто занимается перевозкой, хранением и реализацией животноводческой продукции.

Также прививают домашних животных. Поскольку вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики заболеваний, должны быть охвачены все животные. Вакцинация проводится БЕСПЛАТНО.

Выявленных больных животных следует изолировать, а их трупы сжигать, инфицированные объекты необходимо обеззараживать. Запрещается работать на месте обнаружения источника заболевания (место забоя и содержания инфицированного животного). При появлении симптомов заболевания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Запрещается заниматься самолечением!