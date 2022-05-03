Спасатели рассказали, как вести себя при встрече со змеей

В середине апреля, в конце мая, процесс спаривания у змей продолжается. В этот период они наиболее опасны и проявляют наибольшую агрессию.

Уважаемые жители города! Обратите внимание на эту информацию! В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, как вести себя при встрече с рептилией и как избежать укуса змеи.

Прежде всего, не пытаясь его определить, отойдите от него на 1,5 – 2 метра, в этом случае змея не будет торопиться бросаться на человека.

Если вас укусила змея, сначала нужно принять горизонтальное положение и меньше двигаться.

Не пытайтесь самостоятельно удалить яд из раны, не пытайтесь привязать место укуса, так как это может негативно отразиться на человеке.

Пейте антигистаминные препараты, много воды и как можно быстрее доставляйте человека в больницу.

О профилактике змей на территории частных домов — расчистка участков вокруг дома, герметизации трещин в фундаменте. В случае обнаружения змей обратитесь в Службу спасения «112″.