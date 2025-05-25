25 вызовов спасателей из-за змей с начала года

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Анастасия Новикова
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В Шымкенте — нашествие змей. С наступлением жары ползучие хищники стали частыми «гостями» в домах и дворах горожан. За этот год спасатели уже 25 раз выезжали на вызовы по отлову змей. В прошлом году за такой же период было зафиксировано 16 подобных случаев.

Змей можно встретить не только на приусадебных участках, но и в самых неожиданных местах — в гаражах, подсобках и даже автомобилях.

Рахымжан Бекенбаев, руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС г. Шымкента: «При обнаружении змеи нужно вывести из помещения людей, запереть ее и вызвать спасателей. Мы отлавливаем змею и отпускаем ее подальше от населенных пунктов».

Чаще всего шымкентцы сталкиваются с неядовитыми видами змей. Но на территории страны распространены и гадюки, укус этих змей — это серьёзная угроза для жизни. В этом году пострадал ребёнок. Его уже выписали из больницы. Яд гадюки разрушает сосуды, нарушает свёртываемость крови, вызывает сильный отёк и некроз тканей. Промедление с медицинской помощью может стоить человеку жизни.

Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации: «У нас в центре имеется сыворотка от укуса змеи и мы в экстренном порядке если больной тяжелый делаем вакцину. Если своевременно не обратиться за своевременной помощью может быть и летальный случай».

Если после укуса змеи вы заметили покраснение, отёчность, жжение, онемение конечностей, судороги или повышенное пото- и слюноотделение — немедленно обращайтесь в больницу. Сразу после укуса пострадавшему важно обеспечить покой. Повреждённую конечность нужно обездвижить, продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку. И как можно быстрее доставить человека в медучреждение.

Специалисты подчёркивают, змеи редко нападают первыми. Они кусают, когда человек наступает на них или случайно потревожит. Поэтому, при встрече со змеёй лучше спокойно отойти на безопасное расстояние.

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