Требуются хорошие новости

Душа требует чего-то позитивного, более того — радостного. Ну невозможно без конца не то что видеть, но даже слышать про людское горе — там убивают, взрывают, в наглую врут, грабят, истребляют… Сердце разрывается.

А еще вечный рост цен, неопределенность, нестабильность и прочее. От этого трудно отстраниться, разве что на время. Это ведь наша современная жизнь. Нужны передышки, требуются добрые вести.

И они не заставили себя ждать. Утро 11 мая началось с сообщения о спасении трехлетней малышки в Нур-Султане. Висящего на карнизе балкона 8 этажа ребенка спас молодой человек. Рисковавшим своей жизнью героем оказался Сабит Шонтакбаев.

Теперь, спустя дни после чудесного спасения, стали известны подробности случившегося. На сайте zakon.kz сообщили, что 11 мая Сабит с другом Саги Жылкышиевым утром шли на работу. Когда увидели толпу людей и услышали крик ребенка, висящего на уровне 8 этажа, не раздумывая, побежали в подъезд.

Поднявшись на 7 этаж, через соседей Сабит вместе с Саги предприняли действия по спасению, ведь на счету была каждая секунда. Сабит пролез через окно, а Саги страховал друга, удерживая одной рукой ноги, а другой – окно.

Совместными усилиями двух молодых мужчин за считанные минуты буквально на лету жизнь девочки была спасена.

В тот день видео спасения разлетелось по соцсетям. Даже смотреть на происходящее было страшно. А этот парень так ловко, бесстрашно действовал. Респект и его помощнику. Ведь спасенную девочку надо было еще принять на руки… Ну восторг полнейший!

Всегда за геройством одних стоит беспечность, а то и злой умысел других. Как ребенок мог вылезть из окна?! Где в этот момент были ее родители? Сначала говорили, что родители были дома, потом что их не было. В любом случае в тот страшный момент их почему-то не оказалось рядом.

А потом полицейские выяснили некоторые обстоятельства: было установлено, что трехлетний ребенок остался дома один. Собрав мягкие игрушки и подушки под окно, малышка взобралась на подоконник, перелезла через него и повисла на карнизе. Тоже бесстрашия не занимать. Видимо, в этом возрасте еще совершенно нет инстинкта самосохранения.

Главное — ребенок был спасен! Какая же это радость! Очевидцы, с содроганием сердца наблюдавшие за спасением малышки, ликовали. Радовались и все те, кто просматривал это видео. Люди обменивались сообщениями — к награде этого героя! И того, кто ему помогал! Квартиру им в столице!

Вкратце о главном спасителе ребенка. Сведения я нашла на сайте informburo.kz. Сабиту Шонтакбаеву 37 лет, он родом из Кызылорды. Безработный. У него есть семья — жена и четверо детей — три девочки и мальчик. Его семья живет в Кызылорде, там они тоже снимают квартиру.

…Не меньше обрадовал шквал последовавших сообщений. Оперативно в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям за проявленное мужество — за спасение девочки — наградили Сабита Шонтакбаева и Саги Жылкышиева. Приказом МЧС РК оба награждены нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін», благодарственными письмами и памятными наручными часами.

Аким Нур-Султана пригласил Сабита Шонтакбаева на прием и сообщил, что ему помогут перевезти семью в столицу.

Строительная компания G-Park и частный благотворительный фонд Габита Сатмагамбетова подарит спасшему ребенка Сабиту Шонтакбаеву трехкомнатную квартиру в ЖК «Рио-де-Жанейро», который будут сдавать в третьем квартале этого года.

На одном из сайтов попался прикольный заголовок, потом его подправили, звучал он так: «Мужчине, спасшему трехлетнюю девочку, вручили ключи от трехкомнатной квартиры». Напрашивается мысль, а если бы он спас пятилетнего ребенка, то ему дали бы пятикомнатную квартиру? Это я шучу, конечно. Радость великая. Можно и пошутить.

Аким столицы пообещал герою трудоустроить его и супругу. Кроме того, за счет спонсоров семье помогут погасить кредиты, а летом предоставят детям путевки в Боровое. Было сообщение о том, что и второму спасителю девочки тоже подарят ключи от квартиры. Разве не радость?!

Пару дней назад пришло сообщение о спасении годовалого мальчика, упавшего в яму туалета. Малыша из ямы глубиной четыре метра помогли достать пять сотрудников ДЧС, двое полицейских и трое медиков. Инцидент произошел 12 мая во дворе одного из домов населенного пункта Казыгурт Туркестанской области.

Спасатели с помощью спасательной веревки вытащили ребенка и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача ребенок был отпущен домой. Здесь спасение — дело рук профессионалов. Низкий поклон им и наша благодарность.

Пусть меньше будет чрезвычайных происшествий, но от радостных, добрых новостей мы не откажемся. И еще — не оставляйте детей без присмотра. Героизм — это здорово, но…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА