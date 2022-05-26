Спасших детей из огня героев наградили в Шымкенте

В Департаменте по Чрезвычайным ситуациям прошло награждение сотрудников отличившихся при несении службы, передает OTYRAR.

Грамотами и почётным знаком от имени руководителя спасательного ведомства были награждены четверо пожарных, которые спасли двух детей оказавшихся в огненной западне.

Награды за спасение двух детских жизней пожарные не ждали. И даже сейчас, во время награждения, они считают, что просто выполняли свою работу — слажено и профессионально.

10-го мая на пульт дежурного 112 позвонил ребёнок сообщив испуганным голосом, что с другом находится в подвале, охваченном огнём. Через считанные минуты, на спасение детей выехала пожарная бригада спецчасти Департамента по ЧС.

Роман Письменский, помощник начальника специализированного отряда СП и АСР ДЧС:

«Тяжело было ехать по пути на пожар с информацией о том, что внутри дети и каждая секунда была дорога, на вес золота. Поэтому когда с расчётом мы ехали на место пожара, старались максимально объезжать пробки, дорожные препятствия. Хорошо, что дети назвали точный адрес за тойханой Асем-Ай. Приехали, ворота были закрыты, их вскрыли и увидели чёрный дым».

На поиск детей, в охваченном огнём подвале, ушло ещё несколько минут. К тому времени, когда спасатели их нашли, один мальчик был без сознания. Оказав первую помощь, пожарные передали детей прибывшим врачам. Профессионализм и мужество спасателей высоко оценило руководство Министерства по ЧС.

Бекзат Камбаров, начальник управления кадровой политики ДЧС г. Шымкента:

«За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческих жизней от пожара Приказом МЧС РК от 13 мая 2022 помощник начальника Специализированного отряда Письменский Роман Александрович награжден нагрудным знаком «За отвагу в чрезвычайных ситуациях». Оперативный дежурный управления кризисных ситуаций Сейдуллаев Нуржигит Ибраевич, старший мастер газодымозащитной службы спецотряда, Куантай Омирсерик Андабаевич, старший пожарный-спасатель Лескен Бекжан Аскарович и старший пожарный -спасатель Сихимбаев Бакдаулет Талгатович награждены Благодарственными письмами Министра по чрезвычайным ситуациям».

Награждают, отличившихся спасателей, под аплодисменты коллег. Впрочем сами пожарные говорят, что лучшую награду они уже получили — благодарность спасённых детей.

Роман Письменский, помощник начальника специализированного отряда СП и АСР ДЧС г. Шымкента:

«Единственное, что я никогда не забуду как этот мальчик обнял меня как родного отца, обхватил меня, можно сказать впился и руками, и ногами. Это наверное ощущение цены жизни. Для меня этот моменть — самая большая благодарность и самая большая награда».