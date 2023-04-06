6 человек в Шымкенте отравились неизвестным веществом

23 апреля из квартиры жилого дома, была эвакуирована женщина, и пятеро детей, передает OTYRAR.

О том, что женщина не открывает дверь квартиры спасателям сообщили родные.

На место происшествия выехало спасательное подразделение и с помощью специальных инструментов открыли дверь. Из квартиры в безопасное место вывели 6 человек: гражданка 1987 года рождения, девочки 2005 и 2003 годов рождения, мальчики 2011, 2013, 2015 годов рождения.

Спасенных вывели на свежий воздух и оказали первую помощь. Вот только выяснить причину отравления пока не смогли. Проводится экспертиза.