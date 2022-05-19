Три миллиарда тенге выделили на трудоустройство безработных в Шымкенте

Три миллиарда тенге выделили в этом году на трудоустройство безработных шымкентцев. Уровень безработицы остается стабильно высоким, передает OTYRAR.

Нуржамал Нартаева осталась не у дел после декретного отпуска. Около года женщина не может найти себе постоянную работу. По словам Нуржамал, работодатели не хотят видеть ее в качестве своего сотрудника, так как у нее грудной ребенок. В поисках подработки женщина сегодня пришла в центр занятости населения.

«Я больше года не могу найти себе работу. Я окончила медицинский колледж в 2018 году. Но, по специальности я не работала. После окончания колледжа, я устроилась на работу в детский сад. Надеюсь, в центре занятости населения мне помогут«, — говорит Нуржамал Нартаева, жительница г.Шымкента:

В центре занятости населения рассказывают, что уровень безработицы в Шымкенте остается неизменно высоким. В поисках постоянной работы в день к ним обращаются около 400 людей. Чтобы устранить проблему, специалисты разработали трехмесячную программу.

«У нас есть специальная программа, которая будет действовать с 2021 по 2025 год. По ней мы обустраиваем безработных жителей Шымкента. С начала мы трудоустроили больше шести тысяч людей на временную работу, благодаря государственным грантам», — говорит Даурен Дуйсебаев, руководитель отдела центра занятости населения г.Шымкента.

В этом году центр занятости населения планируют трудоустроить больше тридцати тысяч жителей. Для этого из бюджета было выделено 3 миллиарда тенге. По официальным данным, сейчас в Казахстане безработными являются больше 190 тысяч людей.