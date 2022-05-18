В Шымкенте накрыли подпольный цех контрафактных порошков

В Шымкенте подделывали порошки известных брендов в подпольном цехе. Предприимчивого бизнесмена задержали сотрудники департамента экономических расследований, передает OTYRAR.

Как выяснилось, местный житель у себя дома вместе с детьми и родственниками расфасовывал дешевые порошки в упаковки известных марок «Тide», «Миф» и «Аriel». Его задержали около месяца назад, в настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.

Абзал Байжанов, старший оперуполномоченный ДЭР г. Шымкента:

«ДЭР по Шымкенту в рамках уголовного дела по статье 222 части 1 УК РК пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной химической продукции. Житель города незаконно использовал товарные знаки стиральных порошков «The Procter&Gamble». В ходе обыска обнаружены и изъяты 1,5 тысячи мешков контрафактной продукции, аппарата для изготовления и взвешивания. Сумма причиненного ущерба превысила 10 миллионов тенге».

Порошки продавали на одном из известных рынков Шымкента, там их оптом распространяли по городу и Туркестанской области. Чтобы отличить оригинал от подделки, представители компании «The Procter&Gamble», просят жителей внимательно смотреть на товар — значительно отличается цветовая гамма упаковки и цена продукта будет значительно ниже. У компании из-за теневой экономики, также упали продажи.

Жанат Нурмаганбетов, представитель компании «The Procter&Gamble» РК:

«Очевидно, что на падение продаж влияет именно распространение контрафактной продукции. Дело в том, что производитель оригинальных порошков в неконкуретное положение, из-за того что продавцы контрафактной продукции продают порошки дешевле, чем оригинал. А также производитель оригинала тратит деньги на рекламу и одновременно он рекламирует контрафактный товар.»