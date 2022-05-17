В Шымкенте включат сирены из-за проверки систем оповещения

18 мая 2022 года в 10.00 часов проводится плановая проверка системы оповещения гражданской защиты, передает OTYRAR.

В ходе проверки будут включены электросирены, сиренно-речевые и громкоговорящие установки на территории города.

Департамент по ЧС города Шымкента напоминает правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Если сигнал застал Вас дома:

— включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

— прослушайте экстренное сообщение;

— действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал Вас на улице:

-прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;

— действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Все мероприятия направлены на информированность населения о возникновении или угрозе возникновения каких-либо опасных факторов чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также порядку действий по сигналу «Внимание ВСЕМ!».

Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие и не поддаваться панике в день проведения тренировки.