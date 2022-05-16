В Шымкентском гарнизоне прошли стрелковые учения

Первый выстрел и из настоящего оружия! Новобранцев учат правильно держать оружие и не только!

Солдаты должны сдать зачет по основам безопасности при стрельбе, и ее теоретическим основам, а после практические занятия.

«Вчера приехали на полигон, увидели что такое боевые пули, дисциплина. Узнали меры безопасности при стрельбе. Когда начали стрелять соседи, у меня закрылись глаза от неожиданности, а потом привык и сам начал стрелять. Потом встаешь, бежишь и осматриваешь мишень» — поделился впечатлениями рядовой Сергей Удовеченко.

В руках у молодых солдат нестареющая классика — удобный, надежный автомат Калашникова. Рядовой Сергей говорит: стрелять из автомата по началу было непривычно, нужно собраться, наметить цель и главное попасть в нее.

«Первый выстрел думал сильно толкнет ключицу. В первый раз испугался, потом стало нормально. Стрелял 3 раза. Ощущения хорошие», — говорит Сергей.

К слову, в боевых учениях приняли участие солдаты из разных регионов: из Нур-Султана, Алматы, Костанайской и Кызылординской областей. В Шымкентском горнизоне уверяют, что новобранцы прошли экзамен!