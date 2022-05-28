В трех регионах Казахстана обещают засуху

В двух регионах страны синоптики обещают сильную засуху. Практически без дождей пройдет первый летний месяц в Кармакчинском районе Кызылординской области и Каракиянском районе Мангистауской области. Недавно там прошли дожди, но в июне, говорят специалисты Казгидромета, будет жарче.

Умеренную засуху, а значит небольшие дожди все же будут, прогнозируют в Жамбылской области. По прогнозам метеорологов, в июне вероятность возникновения засухи в стране будет довольно низкой.

«Благоприятные умеренно влажные условия ожидаются в Рыскуловском районе Жамбылской области, Уилском районе Актюбинской области и в Сайрамском районе Туркестанской области. Надо отметить, интенсивность и воздействие засухи в каждом регионе Казахстана проявляется по-разному. Кызылординская и Мангистауская области, согласно агроклиматическому районированию, относятся преимущественно к 8 агроклиматической зоне и характеризуются как очень сухая, жаркая зона, где год за годом прогнозируется засуха», — говорит Камар Салиева, ведущий инженер РГП Казгидромет.

Но это прогноз только на июнь. Дать долгосрочный прогноз и сказать, будет ли засуха в самый жаркий летний месяц — июль или в августе, не берется никто. Но казахстанские фермеры готовятся к худшему раскладу. Заготавливают корма, их привозят из других регионов. Также есть договоренность по сенокошению с соседними областями и снижению тарифов до 75% на железнодорожные перевозки кормов.

«Выделяются средства из государственного и местного бюджета на покупку кормов, договариваемся с соседними областями для перегона скота чтобы пасти, в тяжелое время пасти скот в соседних областях», — говорит Акпар Мауленов, исполнительный директор Ассоциации фермеров Казахстана.

В прошлом году в Казахстан пришла сильная засуха. Из-за жаркой погоды сложная ситуация сложилась в Мангистауской и Кызылординской областях. Засохли поля, из-за нехватки кормов начался массовый падеж животных. Предприниматели потеряли миллионы. В правительстве планируют выращивать больше кормовых культур, но возникла еще одна проблема — нехватка воды. В самых засушливых регионах страны вода соленая и даже подземные воды непригодны для полива. Опреснять их — дорого и займет не один год. Выращивать корма планируют на песках, перенимают международный опыт.