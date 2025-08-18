Кости — в дело, отходы — в доход

В Ордабасинском районе Туркестанской области закладывают первый в стране завод, который превратит остатки в востребованную продукцию. Мощность предприятия — 5 тысяч тонн в год, инвестиции — 9 миллиардов тенге. Для района это не только решение проблемы утилизации, но и сотня новых рабочих мест.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сегодня мы запускаем важный проект для региона и всей страны. Глава государства поручил развивать переработку сельхозпродукции и привлекать инвесторов. Наш регион — лидер по животноводству, и вопрос переработки отходов здесь всегда был острым. Новый завод внедрит передовые зарубежные технологии, создаст сотню рабочих мест и станет шагом к модернизации отрасли и продовольственной безопасности».

Площадь предприятия 10 гектаров. Здесь будут производить желатин и пептоновые добавки из костей, а также масла и другие продукты глубокой переработки. Запуск запланирован на 2026 год.

Канат Шонбасов, и.о. руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Туркестанской области: «Мы строим современный завод, который займется переработкой мяса, костей и шкур. Это один из самых технологичных проектов в области глубокой переработки мяса и молочной продукции. Аким области держит развитие промышленности и инноваций на постоянном контроле».

Проект откроет новые возможности для переработки и станет драйвером экономического роста Ордабасинского района.