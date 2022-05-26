Юные спортсмены Шымкента вернулись с победой из Франции

Казахстанские школьники завоевали 87 медалей на Всемирной гимназиаде во Франции.

В активе наших ребят 34 золотых, 32 серебряных и 21 бронзовых наград. Первые места заняли и наши спортсмены из Шымкента. Их с почетом встретили на железнодорожном вокзале. Поздравить призеров пришли их родители, родственники, одноклассники, а также тренер, передает OTYRAR.

С почетом и уважением встречают школьников-спортсменов, которые заняли первое место на Всемирной гимназиаде во Франции. Домой призеры: Жанелия Нармат, Жабохир Абдумажитов, Джохар Узаров возвращаются с высоко поднятой головой. Спортсменов-медалистов встретили родственники, одноклассники и болельщики.

На встрече было все — и приятные слова, и аплодисменты, и музыка в честь чемпионов. В свои объятия спортсменов приняли их родственники и друзья, которые болели за них все это время. В знак благодарности, один из чемпионов — Жабохир Абдумажитов посвятил свою медаль отцу. Мужчина не смог сдержать слезы радости.

Жабохир Абдумажитов, призер Всемирной гимназиады по борьбе:

«Я получил медаль, благодаря своему отцу, поэтому и надел на него. На гимназиаде первый тур был самым сложным, мои соперники были из Америки, Бразилии, Алжира и Франции. Я одержал победу благодаря своей технике»

Жанелия Нармат, призер Всемирной гимназиады по борьбе:

«Я благодарна своему тренеру — Шадиеву Бахыту, это он меня тренеровал. Мои соперницы были из Америки, Бразилии и Турции. Я победила, потому что была быстрее и хорошо била. Хоть я и девочка, но люблю борьбу с детства»

Джохар Узаров, призер Всемирной гимназиады по борьбе:

«В финале моим соперником был парень из Украины. Я одержал победу со счетом 7-1. Победа никогда не бывает легкой, я готовился к гимназиаде больше двух месяцев. Когда на меня надели медаль, у меня были смешанные чувства — «я это сделал».

Больше всех победе спортсменов радовались их родители и директор спортивной школы, где ребята готовились к соревнованиям. Радуясь успеху своих детей, некоторые родители подготовили пир на 600 человек и подарки. А директор спортивной школы в свою очередь пообещал ученикам ценные призы.

Ермек Байдуллашев, директор №15 городской спортивной школы:

«У нас очень мало чемпионов по борьбе, поэтому это большая гордость, что наши ученики показали себя заграницей. Мы еще не решили, чем будем радовать своих медалистов, но подготовили хорошие подарки. Им можно подарить все, и машину или же квартиру. Они заслужили это»

Закиржан Ибрагимов, родственник Жабохира Абдумажитова:

«Это большая радость для нас, мы рады. Пусть у всех дети также занимают почетные места и радуют своих родственников. Жахобир с детства занимается спортом, я верю в него. Мы его пришли встречать всем селом. Подготовили в честь него пир на 600 человек, а также купили новую спортивную форму и разные подарки»

Казахстан впервые участвовал на Всемирной гимназиаде во Франции. Наши спортсмены в общем количестве завоевали 87 медалей: 34 золотых, 32 серебряных и 21 бронзовых наград.