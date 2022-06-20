20-летнему Рсалы Сабыржану подарили квартиру в Шымкенте

Рсалы Сабыржан завоевал серебряную медаль на Сурдлимпийских играх в Бразилии. Сегодня Мурат Айтенов вручил ему ключи от 2-комнатной квартиры в южном мегаполисе, передает OTYRAR.

Кроме того, глава города наградил и Пернеша Шадияра, занявшего 5-ое место на этой олимпиаде. Молодому спортсмену выдали денежную премию в размере 1 млн тенге. Мурат Айтенов поблагодарил ребят за высокие результаты и отметил особую важность развития спорта и физической культуры в регионе.

«По поруч­ению Главы государст­ва К.Токаева в нашем городе созданы усло­вия для тренировок с всеми видами спорта. Сегодня шымкентцы могут похвастаться своими спортивными достижениями. Наши зе­мляки добиваются выс­оких результатов на соревнованиях различ­ного уровня. Желаю спортсменам и их трен­ерам удачи и дальней­ших успехов в развит­ии спорта Казахстана», — сказал М.Айтенов.

Напомним, Сурдлимпийские игры — это спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха. В этом году в бразильском гор­оде Кашиас-ду-Сулас прошла XXIV Сурдлимпиада. В ней приняли участие около 3500 спортсменов из 100 стран мира по 21 виду спорта. Казахс­танские спортсмены завоевали 4 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей, в командном зачёте ср­еди стран Казахстан занял 13-е место.

Рсалы Сабыржан и Пернеш Шадияр- вольные борцы, мастера спорта международного класса. Рсалы Сабыржан завоевал второе место, завоевав для сборной страны серебряную медаль, Пернеш Шадияр занял почетное пятое место.