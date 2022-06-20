20-летнему Рсалы Сабыржану подарили квартиру в Шымкенте

Рсалы Сабыржан завоевал серебряную медаль на Сурдлимпийских играх в Бразилии. Сегодня Мурат Айтенов вручил ему ключи от 2-комнатной квартиры в южном мегаполисе, передает OTYRAR.
Кроме того, глава города наградил и Пернеша Шадияра, занявшего 5-ое место на этой олимпиаде. Молодому спортсмену выдали денежную премию в размере 1 млн тенге. Мурат Айтенов поблагодарил ребят за высокие результаты и отметил особую важность развития спорта и физической культуры в регионе.
«По поручению Главы государства К.Токаева в нашем городе созданы условия для тренировок с всеми видами спорта. Сегодня шымкентцы могут похвастаться своими спортивными достижениями. Наши земляки добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Желаю спортсменам и их тренерам удачи и дальнейших успехов в развитии спорта Казахстана», — сказал М.Айтенов.
Напомним, Сурдлимпийские игры — это спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха. В этом году в бразильском городе Кашиас-ду-Сулас прошла XXIV Сурдлимпиада. В ней приняли участие около 3500 спортсменов из 100 стран мира по 21 виду спорта. Казахстанские спортсмены завоевали 4 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей, в командном зачёте среди стран Казахстан занял 13-е место.
Рсалы Сабыржан и Пернеш Шадияр- вольные борцы, мастера спорта международного класса. Рсалы Сабыржан завоевал второе место, завоевав для сборной страны серебряную медаль, Пернеш Шадияр занял почетное пятое место.