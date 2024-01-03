В Шымкенте наградили лучших спортсменов 2023 года, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Областная ассоциация гребли и парусного спорта учредила сразу 7 номинаций, чтобы выделить специалистов, тренеров и спортсменов, которые внесли вклад в развитие водных видов спорта в регионе. По итогам 19 летних Азиатских игр туркестанские гребцы на байдарках и каноэ завоевали две серебряные медали, столько же «серебра».

Одну «бронзу» привезли пара-каноисты. Была завоёвана первая лицензия на паралимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже. Получил её Бибарыс Спатай. Он был признан ассоциацией лучшим спортсменом года и олимпийской надеждой. Лучшим тренером стал – Геннадий Иванов. В числе тех, кому вручили награду – Владимир Чеврычкин. Он стал победителем в номинации «Прорыв года».

«Я буду еще пробовать на втором виде спорта лицензию получить, вторую. Надеюсь, у меня получится, и дальше уже буду готовиться именно целенаправленно к Парижу», — говорит Бибарыс Спатай, двукратный серебряный призер азиатских параигр.

«Завоеванная олимпийская путёвка это ещё не предел для наших спортсменов. У нас по плану ещё есть спортсмены, которые должны завоевать путёвки на олимпийские игры, и я думаю, что с этой задачей наши тренеры и спортсмены справятся. А мы для этого будем делать всё возможное, будем помогать, чтобы поставленную задачу они выполнили», — говорит Денис Жарменов, председатель ассоциации гребли и парусного спорта Туркестанской области.