В Туркестане чествовали победителей и призеров V Всемирных игр кочевников

Реклама

В акимате Туркестанской области чествовали победителей и призеров V Всемирных игр кочевников, прошедших в Астане. В этом международном соревновании приняли участие более двух тысяч спортсменов из 89 стран. Спортсмены региона принесли 31 медаль.

Победителей пятых всемирных игр кочевников чествуют в Казахстане. В общую победу немалый вклад внесли и спортсмены Туркестанской области. Они завоевали 16 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей.

«Как только мы узнали что в Казахстане пройдут игры кочевников мы начали подготовку к этим соревнованиям. Они проходили в нашей стране впервые, это очень почётно. Соперники были сильные, но благодаря поддержке нашего народа, нашей родной земли, я победил и очень рад», — говорит Азамат Макулбеков, победитель V Всемирных игр кочевников.

«Я принимал участие в соревнования по «Жамбы ату». Гонка прошла на очень высоком уровне. Мы сделали все возможное, приложили все свои силы и завоевали золотую медаль», — говорит Айкоз Ералхан, победитель V Всемирных игр кочевников.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с победителями и призерами игр кочевников, отметив, что в регионе создаются все условия для развития спорта. Дархан Сатыбалды пожелал спортсменам успехов и вручил денежные сертификаты. Обладатели золотых медалей получили по миллиону тенге, серебряные призеры – 700 тыс. тенге, за «бронзу» – 500 тысяч тенге.

«Важное событие в нашей стране было организовано на высоком уровне. Мы продемонстрировали единство, братство наших народов, показав историю и культурное богатство. Вы выступили очень успешно и стали лучшими среди регионов по количеству медалей. Выражаю огромную благодарность всем вам. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья вашим семьям!

Наш Президент Касым-Жомарт Кемелулы в своих Посланиях особое внимание уделяет вопросам сохранения здоровья нации и развития спорта. В области за последние три года построено 115 спортивных объектов с целью формирования здорового образа жизни и развития массового спорта. Среди них стадион «Туркестан Арена», «Ледовый дворец», «Теннисный центр», спортивный комплекс «Olympic Center» и другие. В этом году планируется ввод в эксплуатацию множества спортивных объектов.

Кроме того, в Туркестане планируется строительство современного ипподрома. Поддержка национальных видов спорта будет продолжаться. Пусть растут достижения и успехи в спорте Казахстана!», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Всемирные игры кочевников инициировал глаза государства. По словам Касым-Жомарта Токаева, игры кочевников – особенный проект, вдохновленный созидательной целью оберегать бесценное наследие, чтобы передать его молодому поколению.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Кочевники Великой степи издревле населяли Евразию. Обладая инновационными для своего времени технологиями, они содействовали глобальному прогрессу. Пять тысяч лет назад кочевники одомашнили лошадь и сформировали всадническую культуру, распространившуюся по всему миру.

Степные мастера изготавливали передовые образцы оружия и великолепные ювелирные украшения. Яркое тому свидетельство – найденные «золотые люди» сакского периода. Казахская земля дала миру таких выдающихся личностей, как аль-Фараби и Ходжа Ахмед Яссауи, внесших значительный вклад в развитие науки и гуманистических идей.

Наши предки создали сильные государства и возвели в Великой степи впечатляющие своими размерами и красотой средневековые города, в числе которых Отрар, Туркестан, Тараз, Сарайшык. Выступая мостом между Западом и Востоком, кочевники способствовали сближению разных культур. На этих обширных пространствах в разное время процветали империи гуннов и тюркские каганаты, Золотая Орда и Казахское ханство.

Спорт – символ взаимного уважения и солидарности. Главная миссия спорта – укреплять дружбу народов. Казахстан известен всем как территория мира и согласия. В нашей стране в гармонии и взаимопонимании живут различные этносы.

Мы установили крепкие связи со странами ближнего и дальнего зарубежья и хотим, чтобы другие государства также были в добрых взаимоотношениях друг с другом. Уверен, что Игры кочевников будут способствовать укреплению международной солидарности».

По итогам игр Казахстан занял первое общекомандное место, завоевав 114 медалей. Из них 44 – золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых наград.