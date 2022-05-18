Зампред «Turkistan Invest» приговорен к 3,5 годам заключения

Заместитель председателя «Turkistan Invest» Ержанов осужден на 3,5 года, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.

«Приговором Туркестанского городского суда к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности, осужден заместитель председателя Правления ТОО «Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest» Ержанов А», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается, Ержанов признан виновным в завладении обманным путем 2 млн тенге руководителей ТОО «Композит Групп Казахстан» Конусова С. и Гомаюмова А.

Также он обвиняется в подстрекательстве последних к даче взятки должностным лицам акимата Туркестанской области за признание ТОО победителем конкурса госзакупок по поставке тракторов. Приговор еще не вступил в законную силу.