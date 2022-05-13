Замруководителя природного парка судится с общественным деятелем

Заместитель Сырдарья-Туркестанского природного парка подал в суд на общественного деятеля Сергея Ефремова, из-за того, что он якобы выложил в сеть видео-ролик, порочащий честь руководителя парка.

По словам Сергея, истцы не предоставили ни суду, ни ответчикам никаких материалов, доказывающих обвинение.

«На меня подали в суд, якобы я опорочил честь и достоинство, как заявил адвокат истца, прямого родственника нашего акима области Шукеева, точнее зятя. Это озвучил в суде адвокат. Я вообще не понимаю, за что мне предъявляют, на основании выложенного видео. Что? Какое видео? Покажите мне его!» — говорит Сергей Ефремов, основатель общественного объединения.

К слову, сам Ефремов говорит – видео, которое могло обидеть истца на самом деле существует – это его разговор с заместителем министра экологии. На тех самых кадрах общественник рассказывает заместителю министра, что думает об организации охраны природы со стороны руководства парка. Однако, сам Сергей это видео, по его словам, в сеть не выкладывал, равно, как и не снимал:

«Я его не выкладывал в соцсети, у меня на ютубе его нет. Они не то что нам, они в суд не предоставили. На что они основываются, мне не понятно».