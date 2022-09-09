Потерявшие миллионы шымкентцы требуют наказать кассиров ломбардов

Речь идет о скандально известных «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард», «Выгодный займ», от деятельности которых по всей стране пострадали около 17 тысяч человек.

Вкладчики рухнувших финпирамид требуют привлечь к ответственности не только руководителей, но и менеджеров, и кассиров.

Пострадавшие собрались возле здания суда, где рассматривается дело. По словам обманутых шымкентцев, они поверили громким обещаниям прибыли до 35% в месяц. Вкладчики добровольно отнесли в ломбарды от 300 тысяч до 58 миллионов тенге.

Айдар Туймебаев, обманутый вкладчик:

«Их рекламы были развешаны везде. Они обещали, что если мы инвестируем деньги, то они нам увеличат их. Я вложил 3 млн 200 тысяч тенге. Взял эти деньги в кредит. Многие продали свои дома, машины и вложились «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард», «Выгодный займ». Мы даже составляли договор. Но, когда осталось чуть чуть они закрылись. Мы съездили в Астану, были в генпрокуратуре, у депутатов, у всех. Ждем когда нам вернут деньги. Некоторые в ожидании заработали себе проблемы с здоровьем, некоторые развелись, есть даже те, которые скончались, не добившись справедливости».

Саракуль Досмаилова, обманутая вкладчица:

«В поиске справедливости, у меня начались проблемы со здоровьем, теперь хожу с тростью. Сегодня мы собрались у здания суда, потому что ни один менеджер, кассир не был признан подозреваемым и не проходил по делу. Данное уголовное дело не было до конца расследовано в Шымкенте, подозреваемыми были признаны только организаторы. Я вложила 8 миллионов тенге, остальные люди больше. Где теперь наши деньги? Когда их нам вернут?»

Обманутые шымкентцы решили высказать своё недовольство судьям и потребовали дать разъяснение по громкому процессу. По словам судьи Сабита Туреханова, в Шымкенте на скамье подсудимых оказались четверо подозреваемых. Расскрывать личности и должности обвиняемых судья не стал, ссылаясь на тайну следствия.

Сабит Туреханов, судья Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкента:

«Мы не можем дать никакой информации по этому делу, так как суд еще не завершён. Дело также проходит в Актобе. Сейчас некоторые из вас жалуются на то, что вы не проходите по делу как пострадавшие. Но, в моем списке вас нет, у меня в списке только 270 пострадавших, их всех мы вызывали. Значит вы проходите по делу в Актобе, вас туда вызовут. Касаемо организаторов, приговор вынесен уже в Актобе».

Среди тех, кто поверил известным людям и блогерам, только в Шымкенте свыше 11 тысяч горожан. А по всей стране их около 17 тысяч. Ущерб исчисляется миллиардами. Обманутые вкладчики надеются вернуть свои деньги и имущество.