Семьи погибших в ДТП просят справедливого наказания для виновного

В Абайском суде Шымкента слушается дело по смертельному ДТП, которое произошло весной этого года.

Водитель, проехав на красный сигнал светофора, протаранил микроавтобус, в котором находились семеро человек.

На кадрах видно, как водитель микроавтобуса проезжает на запрещенный сигнал светофора и на полном ходу врезается в микроавтобус с пассажирами. После сильного удара несколько человек выбросило прямо из машин на асфальт. На месте скончались трое.

С момента смертельного ДТП прошло полгода. На скамье подсудимых в Абайском суде Шымкента виновник той страшной аварии. Он запрещает себя снимать. Вину свою мужчина признал, но есть моменты, с которыми водитель не согласен.

«Я приехала со своим мужем в кафе, там сидела компания. На столе было спиртное, водитель сидел в стороне и курил кальян, я не знаю что в нем было. Позже они разъехались по домам и к пяти часам мне позвонили, что произошла авария, и мой муж пострадал. Ты почему не следил за скоростью, ты что наделал», — говорит Жанар Бекасыл жена погибшего.

Обвиняемый уверяет, мол, пьяные друзья отвлекали его за рулем. Однако один из тех самых друзей, который был в момент аварии на заднем сидении, уверяет, что водителю никто не мешал.

«Да, мы пили. Водитель не пил, я не видел чтобы он пил. Но, в дороге ему никто не мешал и погибший тоже не мешал ему«, — сказал свидетель.

Получившие тяжелые травмы пассажиры вынуждены всё это время за свои деньги восстанавливать утраченное здоровье. Однако, мама обвиняемого уверяет, что уже передала сумму в размере одного миллиона тенге.

«Я сколько времени не могу восстановиться, у нас два человека из семьи погибли. Да, она приходила и положила деньги, но мне не до этого было, не нужно нам ничего. Пусть забирает, нам людей не вернуть уже», — говорит потерпевшая.

Пострадавшие требуют справедливого наказания и пожизненного лишения водительских прав.

Судебные разбирательства продолжаются.