Житель Шымкента прилюдно избил женщину средь бела дня

В соцсетях распространилось видео, где мужчина жестоко избивает женщину на глазах ребенка и прохожих, передает OTYRAR.

Инцидент произошел сегодня на улице Дулати в дневное время. Заступиться за женщину и усмирить пыл мужчины попытались случайные прохожие. Однако вмешательство посторонних привело мужчину в еще большую ярость. На кадрах, снятых очевидцами видно, как мужчина яростно кидает потерпевшую на землю и ругается нецензурной бранью.

Данное видео стало достоянием общественности и быстро распространилось в социальных сетях. Полицейские отреагировали незамедлительно и прибыли на место происшествия. Как оказалось, конфликт семейный, а герои нашумевшего видеоролика — муж и жена.

«Женщина отказалась от каких либо заявлений. Участковые инспектора провели профилактическую беседу с главой семейства и выписали «защитное предписание». При повторе подобного поведения мужчине грозит административный арест», — сообщили в Департаменте полиции г. Шымкента.