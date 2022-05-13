«Живем как в болоте», — жители Ленгера о квартирах полученных по госпрограмме

Жители нового микрорайона просят Президента страны вмешаться и решить их проблемы.

А все дело в том, что жители, получившие дома по госпрограмме в честь Дня Независимости, вместе с жильем обрели огромное количество проблем. Дома эти похоже, не простоят и 30 лет, говорят жители.

Растрескавшиеся фасады новых домов, забитая канализация, обещанных детских площадок нет, зато постоянные обещания все исправить со стороны местных властей. И это еще не полный список проблем жителей нового микрорайона, люди бьют тревогу.

А начиналось все еще в 2016 году, тогда в качестве подарка сдали в эксплуатацию ко Дню Независимости 8 новых пятиэтажных жилых домов. Ключи от квартир 480 толебийским семьям вручал прежний аким тогда еще Южно-Казахстанской области Жансейт Туймебаев.

Выдавали квартиры по программе «Нурлы жер». А распределяли жилье среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, военных, сотрудников бюджетных учреждений и малообеспеченных семей.

С подобными проблемами жители начали сталкиваться уже тогда, только местные власти все обещали, что все вопросы будут решены, вот только решали все на словах.

«Мы заселились сюда по госпрограмме, нам тут обещали новую качественную детскую площадку, а сейчас что? Мы живем как в болоте. Канализация воняет, везде бардак. Трубы у нас некачественные! Как нам быть?», — говорят жители нового микрорайона Ленгера.

Местные власти пытаются успокоить жителей, мол проблему решат, осталось только дождаться пока выделят денег.

«В этом году уже предусмотрены средства и все проблемы будут решены. В новом мкр мы благоустроим дворы, обяжем подрядчиков все недочеты устранить. Что касается канализации, сейчас идет строительство нового КОС», — говорит Лесбек Серикбаев, заместитель акима Толебийского района.

Жителей такой ответ не успокоил, они хотят достучаться Главы государства, чтобы он таки взял под контроль работы по устранению недочетов в новом микрорайоне Ленгера.