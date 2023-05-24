Шымкент заинтересовал туристов из Саудовской Аравии

Южный мегаполис представили на международной выставке «Riyadh Travel Fair 2023», которая проходит в Эр-Рияде.

На выставке, где принимают участие около 24 тысяч человек, шымкентские туроператоры совместно с Управлением туризма города ознакомили крупнейшие авиалинии туркомпании с шымкенстким колоритом, гостеприимством и наглядно показали все злачные места южного мегаполиса.

К слову, рост туристов из Саудовской Аравии в 2022 в Казахстан резко возросло, говорят специалисты. Это благодаря прямым рейсам, безвизовому режиму, а также ранее проведенным встречам b2b.

Кроме того, Казахстан и Саудовская Аравия с каждым годом наращивают масштабы двусторонних связей в сфере финансов и инвестиций.