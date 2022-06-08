8-летний мальчик погиб, спасаясь от огня в Кентау

В Кентау трагически погиб ребенок, выпрыгнув с 5 этажа горящей квартиры, передает OTYRAR.
Трагедия произошла 13 июня. В одной из многоэтажек города вспыхнул пожар, в частности горела двухкомнатная квартира на 5-ом этаже. В этот момент в доме находились двое детей: десятилетняя девочка и ее восьмилетний брат.
Мальчик выпрыгнул из окна пылающей огнем квартиры и от полученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание. Его сестра получила отравление угарным газом средней степени тяжести.
Огонь зацепил и крышу многоэтажки. В общей сложности до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 30 человек.
«Пожар локализован в 13-10 и ликвидирован в 13-23. Причина пожара устанваливается. Выезжали: ДЧС (15 сотрудников и 5 ед. техники), ДП (10 сотрудников и 3 ед. техники), БСМП (9 работника и 3 ед. техники)», — сообщили в ДЧС Туркестанской области.
В акимате города рассказали, что семье предоставят временное жилье и окажут помощь в восстановлении сгоревших документов.