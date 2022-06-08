8-летний мальчик погиб, спасаясь от огня в Кентау

В Кентау трагически погиб ребенок, выпрыгнув с 5 этажа горящей квартиры, передает OTYRAR.

Трагедия произошла 13 июня. В одной из многоэтажек города вспыхнул пожар, в частности горела двухкомнатная квартира на 5-ом этаже. В этот момент в доме находились двое детей: десятилетняя девочка и ее восьмилетний брат.

Мальчик выпрыгнул из окна пылающей огнем квартиры и от полученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание. Его сестра получила отравление угарным газом средней степени тяжести.

Огонь зацепил и крышу многоэтажки. В общей сложности до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 30 человек.