Труженики тыла приняли участие в референдуме

Жаманкузова Жамал- труженица тыла проголосовала на избирательном участке № 101 в здании Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте.

86-летняя Жамал Жаманкузова говорит, что не смогла пропустить столь значимое для страны событие. Поэтому сегодня с утра пораньше труженица тыла и заслуженный учитель пришла отдать свой голос на республиканском референдуме по поправкам и дополнениям в Конституцию.

Кроме нее, к моменту 8 часов 50 минут на №101-ом избирательном участке проголосовали уже 50 человек. Именно здесь проголовать имеют право 1341 шымкентца.